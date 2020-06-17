Кабмин Украины ужесточил требования для смягчения карантина

В соответствии с обновленными требованиями адаптивного карантина, в каждой области за семь дней должны проводить не меньше 24 тестов на 100 тыс. населения – вдвое больше, чем было до этого.

Кабинет Министров Украины ужесточил требования, выполнение которых является обязательным для смягчения карантина в регионах. Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", такое решение было принято на заседании правительства 17 июня.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в постановление об адаптивном карантине вносятся "дополнительные признаки карантина".

"Главное – это загруженность коек в медучреждениях. Если она превышает 50%, то необходимо усиливать карантин, среднее количество тестирований, устанавливается на уровне не менее 24 на 100 тыс. населения на протяжении последних семи дней (до сегодняшнего дня этот показатель составлял 12 тестов за дней на 100 тыс. населения. – "ГОРДОН")", – отметил министр.

Кроме того, вводятся "коэффициент выявления случаев инфицирования и показатель динамики роста случаев инфицирования" (деталей об этих показателях он не привел).

"Эти показатели будут давать возможность четко отслеживать ситуацию на территории каждого региона в условиях адаптивного карантина", – добавил Степанов.

По его словам, на основании этих данных решение об ужесточении или ослаблении карантина должны принимать региональные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям "с учетом представления главного санврача того или иного региона".

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На сегодняшнем заседании действие адаптивного карантина было продлено до 31 июля.

На утро 17 июня общее число выявленных в Украине случаев COVID-19 выросло до 33 234, выздоровело 14 943 человека, а 943 умерли. За последние сутки от коронавирусной инфекции в стране умер 31 больной, инфекцию лабораторно подтвердили у 758 человек.