В школах Киева фиксируются новые случаи COVID-19 – Кличко

В нескольких столичных школах выявили новые случаи коронавирусной болезни COVID-19, два случая зафиксировали на коммунальном предприятии "Киевпастранс", сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В столице появляются новые случаи заражения коронавирусом среди педагогов, заявил сегодня в ходе брифинга мэр Киева Виталий Кличко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"За последнюю неделю по одному случаю обнаружили в школах №270, №212, №282 и в лицее №51. А также в школе №235, и новый случай в школе №197. Там везде заболели учителя. В школе №308 коронавирусом заразился завуч. Там всех работников (поскольку много было контактных) отправили на самоизоляцию", – рассказал столичный мэр.

Он отметил, что два случая коронавируса выявили на коммунальном предприятии "Киевпастранс" – это лица, которые не выходят на рейсы с пассажирами.

"У них легкое течение болезни. И сейчас они на самоизоляции за пределами города, потому что не киевляне. Эти работники жили в общежитии предприятия. Круг контактных лиц установили и обследовали. Больных среди них нет. В общежитии провели усиленную дезинфекцию", – заявил Кличко.

По его словам, все водители коммунального общественного транспорта ежедневно проходят медицинский осмотр и измерения температуры.В коммунальном транспорте проводится дезинфекция несколько раз в день.

За последние сутки в Украине выявили еще 921 случай инфицирования коронавирусом. Это абсолютный рекорд. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 34 984. От коронавирусной инфекции скончалось 985 человек, выздоровело 16 033 больных.

В Киеве зафиксировали уже 4176 случаев COVID-19, из них 96 человек умерли, 1332 выздоровели.