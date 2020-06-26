Эпидемия коронавируса развивается так же, как пандемия испанки. Погибнуть могут миллионы – ВОЗ

Как сообщает CNN, такое мнение высказал помощник гендиректора ВОЗ по стратегическим вопросам Раньери Герра.
По его мнению, это может говорить о том, что осенью стоит ожидать второй волны пандемии, жертвами которой могут стать миллионы людей.
"Испанский грипп вел себя точно так же, как COVID: летом он спал и с новой силой возобновился в сентябре и октябре, в результате чего во время второй волны погибло 50 млн человек", – заявил он.
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