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Американские власти считают, что в США коронавирусом заразилось 25 млн человек. Это в 10 раз больше, чем по официальной статистике

Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США вирусолог Роберт Редфилд заявил, что при коронавирусе SARS-CoV болезнь часто протекает бессимптомно, и предположил, что американским властям удалось определить примерно 10% от масштабов вспышки заболеваемости.

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Редфилд заявил, что вспышка коронавируса еще не закончилась
Редфилд заявил, что вспышка коронавируса еще не закончилась
Фото: EPA

Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) вирусолог Роберт Редфилд заявил на брифинге 25 июня, что коронавирусом в Америке могло заразиться 25 млн человек, сообщило издание The Hill.

Таким образом, количество реальных случаев инфицирования может в 10 раз превышать официальные показатели (по информации минздрава, в США около 2,4 млн инфицированных). 

Редфилд отметил, что при коронавирусе SARS-CoV болезнь часто протекает бессимптомно, и предположил, что властям удалось определить примерно 10% от масштабов вспышки заболеваемости. 

Оценка CDC основана на изучении сыворотки крови на антитела. Лабораторные анализы показали, что антитела есть у 5–8% американцев.

Редфилд подчеркнул, что вспышка коронавируса еще не закончилась, и сотни миллионов людей подвергаются риску заразиться. По его мнению, самое мощное оружие против вируса – соблюдение социальной дистанции. 

Центр по контролю и профилактике заболеваний – это федеральное агентство министерства здравоохранения США.

Ситуация с распространением коронавируса в США в июне ухудшилась. По подсчетам Associated Press, за последние две недели среднесуточный прирост новых случаев заражения в стране увеличился более чем на 50%. 25 июня в США было выявлено рекордное с начала эпидемии число новых случаев инфицирования коронавирусом – 39 972. До этого рекордные значения фиксировалось в апреле. 

24 июня в связи с новой волной распространения инфекции власти трех штатов – Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута – решили ужесточить карантинПутешественники, которые прибывают в эти штаты из других регионов страны с неблагоприятной эпидемической ситуацией, обязаны будут провести 14 дней в самоизоляции. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции, общее количество инфицированных в мире превысило 9,6 млн, из них более 4,8 млн вылечились, а 489,7 тыс. умерли. США занимают первое место в мире по числу больных и количеству летальных случаев: там заразилось свыше 2,4 млн человек, из них 124,4 тыс. скончались, а 679,5 тыс. выздоровели. 

Теги: США, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Роберт Редфилд
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