В США максимальное с апреля число новых случаев коронавируса. Власти трех штатов усиливают карантин

Во вторник в США было зафиксировано 34 720 новых случаев коронавируса – больше регистрировали только в начале эпидемии, в апреле. В трех штатах – Нью-Йорке, Нью-Джерси и Коннектикуте – из-за ухудшения эпидемической ситуации ужесточают карантин для путешественников.

США занимают первое место в мире по числу инфицированных граждан и количеству летальных случаев Фото: EPA

23 июня в США было зафиксировано 34 720 новых случаев коронавируса, сообщил телеканал CNN.

Это максимальное число с апреля. Больший суточный прирост фиксировался лишь дважды, оба раза – в апреле.

Существенное ухудшение эпидемической ситуации наблюдается в трех штатах – Калифорнии, Техасе и Флориде.

В самом густонаселенном штате страны – Калифорнии – 23 июня было подтверждено 7149 случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем. Рекорд 24 июня зафиксировали и в Техасе – еще 5551 случай инфицирования.

Издание The Hill отметило, что в последние две недели с увеличением количества новых случаев коронавируса столкнулось более половины американских штатов.

Власти трех штатов – Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута – решили ужесточить карантин в связи с новой волной распространения инфекции. 24 июня они объявили, что путешественники, которые прибывают в эти штаты из других регионов страны с неблагоприятной эпидемической ситуацией, обязаны будут провести 14 дней в самоизоляции. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо рассказал, что сейчас к таким штатам относятся Алабама, Арканзас, Аризона, Флорида, Северная Каролина, Южная Каролина, Вашингтон, Юта и Техас.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 8,95 млн, из них более 4,4 млн вылечились, а 468,3 тыс. умерли. США занимают первое место по числу инфицированных граждан и количеству летальных случаев: там заразилось почти 2,4 млн человек, из них 121,9 тыс. скончались, а 656 тыс. выздоровели.