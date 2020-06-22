ВОЗ сообщила о рекордном числе случаев коронавируса, выявленных в мире за сутки

Всемирная организация здравоохранения сообщила о новом рекордном суточном приросте новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2.
По данным организации на утро 21 июня, за сутки SARS-CoV-2 заразилось 183 020 человек. Больше всего новых случаев было зафиксировано в Бразилии (54 771), США (36 617) и Индии (15 413).
До этого суточный рекорд – более 150 тыс. случаев – был зарегистрирован 18 июня.
По данным ВОЗ на 21 июня, во всем мире коронавирусом инфицировалось 8,7 млн человек, из них 461 715 умерли.
Американский Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение SARS-CoV-2 в режиме онлайн, утром 22 июня сообщил о большом количестве инфицированных. По его информации, во всем мире коронавирусом заразилось 8,95 млн человек, 4,43 млн из них уже выздоровели, а 468 346 скончались.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
19 июня генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о начале "новой и опасной фазы" пандемии коронавируса. Он отметил, что люди устали соблюдать карантинные требования, тогда как коронавирус все еще быстро распространяется.