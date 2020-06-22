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ВОЗ сообщила о рекордном числе случаев коронавируса, выявленных в мире за сутки

По данным Всемирной организации здравоохранения на утро 21 июня, за сутки в мире подтвердилось более 183 тыс. новых случаев заражения. Больше всего – свыше 54 тыс. – в Бразилии.

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Число новых случаев коронавируса в мире растет
Число новых случаев коронавируса в мире растет
Фото: EPA

Всемирная организация здравоохранения сообщила о новом рекордном суточном приросте новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2.

По данным организации на утро 21 июня, за сутки SARS-CoV-2 заразилось 183 020 человек. Больше всего новых случаев было зафиксировано в Бразилии (54 771), США (36 617) и Индии (15 413).

До этого суточный рекорд – более 150 тыс. случаев – был зарегистрирован 18 июня

По данным ВОЗ на 21 июня, во всем мире коронавирусом инфицировалось 8,7 млн человек, из них 461 715 умерли.

Рост новых случаев инфицирования коронавирусом в мире с 30 декабря 2019 года по 21 июня 2020 года. Инфографика: who.int
Рост новых случаев инфицирования коронавирусом в мире с 30 декабря 2019 года по 21 июня 2020 года. Инфографика: who.int

Американский Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение SARS-CoV-2 в режиме онлайн, утром 22 июня сообщил о большом количестве инфицированных. По его информации, во всем мире коронавирусом заразилось 8,95 млн человек, 4,43 млн из них уже выздоровели, а 468 346 скончались.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

19 июня генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о начале "новой и опасной фазы" пандемии коронавируса. Он отметил, что люди устали соблюдать карантинные требования, тогда как коронавирус все еще быстро распространяется.

Теги: США, Индия, ВОЗ, Бразилия, Всемирная организация здравоохранения, Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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