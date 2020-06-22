Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 9 млн

За сутки в мире коронавирусную инфекцию выявили у 137 тыс. человек, жертвами COVID-19 уже стали 467 676 человек.

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 8 929 394 человека (+137 тыс. человек за сутки). Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 467 676 человек, выздоровело 4 419 735.

В США число инфицированных достигло 2 279 879, умерло 119 969, излечилось 622 133 человека.

В Бразилии заболел 1 083 341 человек, 50 591 умерший и 588 118 излечившихся.

Далее следует Россия – 583 879 инфицированных, 8101 умерший и 339 142 выздоровевших от COVID-19.

На четвертом месте по распространению заболевания находится Индия, там заболел 410 461 человек, 13 254 умерли, 227 756 выздоровели.

Великобритания удерживает пятую позицию – там коронавирусом заразилось 305 803 человека, умерло 42 717.

В Перу 251 338 инфицированных, летальных случаев 7861.

По масштабу распространения инфекции Чили уже обошло Италию – там 242 355 заболевших и 4479 (по официальной статистике) летальных случаев.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.