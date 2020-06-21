В Ирландии выписали из реанимации пациентку с COVID-19, которая провела 79 дней на аппарате жизнеобеспечения

Жительница Корка Мэри Салливан провела больше времени на аппарате ИВЛ, чем любой другой пациент с коронавирусом в Ирландии. Вполне вероятно, она установила рекорд Европы.

Тяжелых пациентов с коронавирусом подключают к аппарату ИВЛ Фото: ЕРА (архив)

18 июня жительницу ирландского Корка Мэри Салливан выписали из отделения интенсивной терапии местной больницы. Она провела 79 дней на аппарате искусственной вентиляции легких после заражения коронавирусом, сообщил телеканал RTE.

По словам лечащего врача Конора О'Ши, это самое длительное подключение пациента с COVID-19 к системе жизнеобеспечения в Ирландии и Великобритании, а также, по всей видимости, европейский рекорд.

Женщина, которую сопровождали две дочери, сказала персоналу клиники, что факт улучшения ее состояния напоминает сюрреализм. По ее словам, она мечтает выйти на свежий воздух.

11 марта Салливан госпитализировали с сердечным приступом. В больнице ей диагностировали коронавирусную инфекцию. У женщины развилась сильная дыхательная недостаточность, врачи были вынуждены подключить ее к ИВЛ.

Следить за состоянием пациентки реаниматологам из Корка помогали коллеги из китайского Уханя, предоставившие материалы о методах длительного подключения больных COVID-19 к аппаратам, поддерживающим дыхание.

О'Ши назвал Салливан "исключительной леди" и "настоящим бойцом".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 8,82 млн, из них более 4,3 млн выздоровели, 465 тыс. умерли. В Ирландии были инфицированы 25 374 человека, 1715 из них скончались.