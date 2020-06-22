В Нью-Йорке отменили строгий карантин, введенный в середине марта из-за коронавируса

В понедельник, 22 июня, Нью-Йорк перешел ко второму этапу снятия карантинных ограничений, которые были введены более трех месяцев назад из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Как пишет агентство Reuters, после более чем 100 дней блокировки в крупнейшем городе США открылись парикмахерские, непродуктовые магазины, а также летние площадки заведений общественного питания.

Всего с начала эпидемии в Нью-Йорке коронавирусом заразились более 392 тыс. человек, из которых умерли 30,88 тыс.

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