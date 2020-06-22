Глава ВОЗ призвал не политизировать тему пандемии коронавируса

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал мировых лидеров не политизировать тему пандемии COVID-19.

Как сообщает Associated Press, об этом он заявил во время видеоконференции мировых лидеров 22 июня.

Гебрейесус подчеркнул, что пандемия все еще ускоряется и "разделенным миром мы не сможем ее победить".

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