В мире коронавирусом заразилось более 8,66 млн человек, 460 тыс. из них умерли

Более 3 млн подтвержденных случаев коронавирусной инфекции приходится на две страны – США и Бразилию.

По состоянию на утро 20 июня общее количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в мире составляет 8 663 270. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни в режиме онлайн.

Более 80% всех случаев COVID-19 приходится на 18 стран, где зарегистрировано больше 100 тыс. заболевших: США (2 220 961), Бразилию (1 032 913), Россию (568 292), Индию (395 048), Великобританию (303 285), Испанию (245 575), Перу (244 388), Италию (238 011), Чили (231 393), Иран (200 262), Францию (196 083), Германию (190 299), Турцию (185 245), Пакистан (171 666), Мексику (170 485), Саудовскую Аравию (150 292), Бангладеш (105 535) и Канаду (102 314).

В целом коронавирус был обнаружен в 188 независимых странах и зависимых территориях.

С начала эпидемии от коронавирусной инфекции скончалось 460 012 человек (119,11 тыс. – в США, 48,9 тыс. – в Бразилии, 42,5 тыс. – в Великобритании, 34,5 тыс. – в Италии). Чуть меньше половины всех инфицированных – 4 245 817 человек – уже выздоровели. Максимальное количество выздоровевших – в США (606,7 тыс.), Бразилии (551,6 тыс.), России (323,8 тыс.) и Индии (213,8 тыс.).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

19 июня глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что распространение коронавируса ускоряется. По его данным, 18 июня в мире было зафиксировано около 150 тыс. новых случаев заражения, что является максимумом с начала эпидемии COVID-19.