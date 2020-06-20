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В Бразилии коронавирусом заразилось более 1 млн человек, за последние сутки – почти 55 тыс.

По состоянию на утро 20 июня общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 1 032 913.

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Бразилия лидирует по темпам распространения коронавируса
Бразилия лидирует по темпам распространения коронавируса
Фото: EPA

В Бразилии общее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 превысило 1 млн. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.

Так, по состоянию на утро в Бразилии заразилось 1 032 913 человек (54,77 тыс. из них – за последние сутки). Около половины заболевших уже выздоровели (507,2 тыс.). 48 954 человека скончались (1,2 тыс. – за последние 24 часа).

Таким образом, Бразилия занимает второе место в мире по общему количеству подтвержденных случаев COVID-19 и числу летальных исходов, уступая только США (по данным Университета Джонса Хопкинса, в Штатах заразилось 2,21 млн человек, из которых 119 тыс. умерли, 606 тыс. выздоровели).

Панамериканская организация здравоохранения 16 июня заявила, что в Бразилии не наблюдается замедления пандемии. Организация указала, что эпидемия еще не достигла пика в Латинской Америке, и призвала продолжать меры по предотвращению распространения инфекции.

По прогнозу Института метрик и оценки состояния здоровья Университета Вашингтона (США), к августу количество летальных случаев от коронавируса в Бразилии может превысить 125 тыс. (население Бразилии – более 209 млн). Глава института, доктор Кристофер Мюррей считает, что Бразилия должна последовать примерам Китая, Италии, Испании и США и ввести строгий карантин, чтобы уменьшить негативные последствия пандемии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

19 июня глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что распространение коронавируса ускоряется. По его данным, 18 июня в мире было зафиксировано около 150 тыс. новых случаев заражения, что является максимумом с начала эпидемии COVID-19.

Теги: США, ВОЗ, Бразилия, Всемирная организация здравоохранения, Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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