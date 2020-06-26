ГОРДОН
 
 
МИР

От COVID-19 в мире за сутки умерло 7 тыс. человек

У 180 тыс. человек во всем мире за сутки выявили коронавирусную инфекцию, число заболевших превысило 9,5 млн.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Коронавирус распространяется по планете с конца 2019 года
Коронавирус распространяется по планете с конца 2019 года
Фото: ЕРА

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 9 588 717 человек (+180 тыс. за сутки). Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 489 312 человек (+7 тыс.), выздоровели 4 822 067.

В США число инфицированных достигло 2 422 299, умерло 124 410, излечились 663 562 человек.

В Бразилии заболело 1 228 114 человек, 54 971 умерший и 679 524 излечившихся.

Далее следует Россия – 613 148 инфицированных, 8594 умерших и 374 557 выздоровевших от COVID-19.

На четвертом месте по распространению заболевания находится Индия, там заболело 473 105 человек, 14 894 умерли, 271 697 выздоровели.

В Великобритании коронавирусом заразилось 309 455 человек, умерло 43 314.

За ней следуют Перу и Чили – там соответственно 268 602 инфицированных и 8761 умерший; 259 064 заболевших и 4903 жертв COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 25 июня общее число подтвержденных случаев инфицирования в Украине – 40 008. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1067 жителей страны, в том числе 16 – за последние сутки, вылечилось – 17 758 (+349).

Теги: Россия, США, Индия, Великобритания, Перу, Чили, Бразилия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Университет Джонса Хопкинса
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
У спровоцировавшего смертельное ДТП Ефремова случился сердечный приступ
У спровоцировавшего смертельное ДТП Ефремова случился сердечный приступ
Дочь Ефремова обратилась к отцу после заявления о готовности усыновить детей погибшего в ДТП Захарова
Дочь Ефремова обратилась к отцу после заявления о готовности усыновить детей погибшего в ДТП Захарова
Дочь Горовой сфотографировалась в футболке с надписью "Влюбилась" и показала бойфренда
Дочь Горовой сфотографировалась в футболке с надписью "Влюбилась" и показала бойфренда
"Хочу показать свой фильм на международных кинофестивалях". Dzidzio заявил о киноамбициях
"Хочу показать свой фильм на международных кинофестивалях". Dzidzio заявил о киноамбициях
Соцсети по фото диагностировали у солистки из "НеАнгелов" Каминской коронавирус
Соцсети по фото диагностировали у солистки из "НеАнгелов" Каминской коронавирус
Деми Мур утвердили на главную роль в триллере о коронавирусе
Деми Мур утвердили на главную роль в триллере о коронавирусе
Жена Ефремова отсудила компенсацию за разбитую машину
Жена Ефремова отсудила компенсацию за разбитую машину
"Я многоголовая змея, и я кусаюсь...". Дочь Успенской поделилась своим детским снимком
"Я многоголовая змея, и я кусаюсь...". Дочь Успенской поделилась своим детским снимком
  Королева запела на украинском языке и сняла в клипе тракториста из Черновцов
  Королева запела на украинском языке и сняла в клипе тракториста из Черновцов
Дочь Ефремова: С отцом общаюсь. Держится более-менее. Сожалеет. Раскаивается
Дочь Ефремова: С отцом общаюсь. Держится более-менее. Сожалеет. Раскаивается
"Такая улыбка доказательство того, что рядом достойный мужчина!". Новое видео Собчак обсуждают в Instagram
"Такая улыбка – доказательство того, что рядом достойный мужчина!". Новое видео Собчак обсуждают в Instagram
"Непередаваемые ощущения". Савичева рассказала об операции на глазах
"Непередаваемые ощущения". Савичева рассказала об операции на глазах
  Where Does Music Come From. Лидер Yes Андерсон показал танцы народов мира в новом клипе. Видео
  Where Does Music Come From. Лидер Yes Андерсон показал танцы народов мира в новом клипе. Видео
"Такой больше у него никогда не будет". Седокова рассказала правила "счастливой девочки"
"Такой больше у него никогда не будет". Седокова рассказала правила "счастливой девочки"
Кортни Кокс приехала в ресторан со своим термосом
Кортни Кокс приехала в ресторан со своим термосом
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Вся в Аллу Борисовну". Дочь Пугачевой и Галкина продемонстрировала наряды
"Вся в Аллу Борисовну". Дочь Пугачевой и Галкина продемонстрировала наряды
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
Волочкова сняла обувь в шпагате
Волочкова сняла обувь в шпагате
"Одно из самых исцеляющих волшебных блюд на земле". Дочь Успенской показала, чем питается вдалеке от матери
"Одно из самых исцеляющих волшебных блюд на земле". Дочь Успенской показала, чем питается вдалеке от матери
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
"Мистер Зеленые Глаза". Дочь Успенской показала своего отца
"Мистер Зеленые Глаза". Дочь Успенской показала своего отца
"Ужас! Что у нее на голове?", "Нестареющая Алла! Как юный пионер". 71-летняя Пугачева показала новую прическу
"Ужас! Что у нее на голове?", "Нестареющая Алла! Как юный пионер". 71-летняя Пугачева показала новую прическу
"Таня выглядит ужасно", "Как в таком можно выходить на сцену?!", "Брызги шампанского". Tayanna с бахромой на сосках вызвала резонанс в сети
"Таня выглядит ужасно", "Как в таком можно выходить на сцену?!", "Брызги шампанского". Tayanna с бахромой на сосках вызвала резонанс в сети
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS