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Глава европейского бюро ВОЗ надеется, что летом пандемия коронавируса "успокоится"

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге выразил надежду, что ситуация с распространением коронавируса в большинстве стран летом "успокоится".

Об этом он сказал на брифинге 25 июня. При этом чиновник призвал готовиться к возможному увеличению количества заболевших осенью, когда вспышка коронавируса может совпасть с эпидемией сезонного гриппа, пневмоний и других заболеваний.

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