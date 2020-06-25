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13 регионов Украины не соответствуют требованиям для смягчения карантина – Минздрав

По данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 25 июня Киев и 12 областей не соответствуют минимальным требованиям для смягчения карантинных ограничений.

Об этом говорится в сообщении Минздрава. В частности, не соответствуют как минимум одному из четырех показателей для смягчения карантина Киев, а также Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области. Скриншот: moz.gov.ua



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