ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО Short News

13 регионов Украины не соответствуют требованиям для смягчения карантина – Минздрав

По данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 25 июня Киев и 12 областей не соответствуют минимальным требованиям для смягчения карантинных ограничений.

Об этом говорится в сообщении Минздрава.

В частности, не соответствуют как минимум одному из четырех показателей для смягчения карантина Киев, а также Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.

Скриншот: moz.gov.ua
Скриншот: moz.gov.ua

Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".

Теги: Украина, эпидемия, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кортни Кокс приехала в ресторан со своим термосом
Кортни Кокс приехала в ресторан со своим термосом
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
"История, что мы участвовали в шоу Comment Out, – вранье". Харламов заявил, что их развод с Асмус – настоящий
"История, что мы участвовали в шоу Comment Out, – вранье". Харламов заявил, что их развод с Асмус – настоящий
"Может, Виктору закрыться в четырех стенах?". Жена Павлика объяснила, почему он выступает в то время, как болеет его сын
"Может, Виктору закрыться в четырех стенах?". Жена Павлика объяснила, почему он выступает в то время, как болеет его сын
"Красивее и красивее". Худеющая звезда "Отпетых мошенниц" Уилсон поделилась новым результатом
"Красивее и красивее". Худеющая звезда "Отпетых мошенниц" Уилсон поделилась новым результатом
Со Спирс во время записи обращения к ЛГБТ-сообществу произошел курьез из-за ее бойфренда
Со Спирс во время записи обращения к ЛГБТ-сообществу произошел курьез из-за ее бойфренда
Бурмака рассказала о зашкварах, которых могло бы не быть, если бы включились мозги
Бурмака рассказала о зашкварах, которых могло бы не быть, если бы включились мозги
"Нравятся эти бедра", "Плохая", "Дикий Дикий Запад". Кардашян показала пятую точку в облегающих штанах
"Нравятся эти бедра", "Плохая", "Дикий Дикий Запад". Кардашян показала пятую точку в облегающих штанах
Бывшая жена рэпера Сереги заявила, что он умышленно затягивает судебный процесс по установлению места жительства их сыновей
Бывшая жена рэпера Сереги заявила, что он умышленно затягивает судебный процесс по установлению места жительства их сыновей
Виктор Павлик опубликовал молитву за своего онкобольного сына
Виктор Павлик опубликовал молитву за своего онкобольного сына
"Такой красивый", "Я чуть не родила", "Путин не подал руки". Соцсети обсуждают внешность 15-летнего сына Лукашенко
"Такой красивый", "Я чуть не родила", "Путин не подал руки". Соцсети обсуждают внешность 15-летнего сына Лукашенко
HBO Max вернул фильм "Унесенные ветром" с дополнением об историческом контексте
HBO Max вернул фильм "Унесенные ветром" с дополнением об историческом контексте
Остапчук рассказал, что для него означает быть папой
Остапчук рассказал, что для него означает быть папой
  "Малиновое вино". Вышла сольная песня участницы дуэта TamerlanAlena. Видео
  "Малиновое вино". Вышла сольная песня участницы дуэта TamerlanAlena. Видео
"Животик словно двойня там живет". Беременная Alyosha показала тело в облегающем платье
"Животик – словно двойня там живет". Беременная Alyosha показала тело в облегающем платье
Каменских показала идеальное утро с Потапом
Каменских показала идеальное утро с Потапом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Вся в Аллу Борисовну". Дочь Пугачевой и Галкина продемонстрировала наряды
"Вся в Аллу Борисовну". Дочь Пугачевой и Галкина продемонстрировала наряды
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
Волочкова сняла обувь в шпагате
Волочкова сняла обувь в шпагате
Комаровский рассказал о любимом калорийном десерте, который пожирает килограммами
Комаровский рассказал о любимом калорийном десерте, который пожирает килограммами
"Одно из самых исцеляющих волшебных блюд на земле". Дочь Успенской показала, чем питается вдалеке от матери
"Одно из самых исцеляющих волшебных блюд на земле". Дочь Успенской показала, чем питается вдалеке от матери
"Мистер Зеленые Глаза". Дочь Успенской показала своего отца
"Мистер Зеленые Глаза". Дочь Успенской показала своего отца
"Ужас! Что у нее на голове?", "Нестареющая Алла! Как юный пионер". 71-летняя Пугачева показала новую прическу
"Ужас! Что у нее на голове?", "Нестареющая Алла! Как юный пионер". 71-летняя Пугачева показала новую прическу
"Таня выглядит ужасно", "Как в таком можно выходить на сцену?!", "Брызги шампанского". Tayanna с бахромой на сосках вызвала резонанс в сети
"Таня выглядит ужасно", "Как в таком можно выходить на сцену?!", "Брызги шампанского". Tayanna с бахромой на сосках вызвала резонанс в сети
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS