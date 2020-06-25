13 регионов Украины не соответствуют требованиям для смягчения карантина – Минздрав

Об этом говорится в сообщении Минздрава.
В частности, не соответствуют как минимум одному из четырех показателей для смягчения карантина Киев, а также Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.
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