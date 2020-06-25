Грузия на месяц отложит возобновление пассажирского авиасообщения

"Восстановление регулярных полетов в первую очередь зависит от эпидемиологической ситуации в остальном мире", – подчеркнула она.
По ее мнению, в нынешней ситуации возобновить регулярное авиасообщение было бы безответственным решением.
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