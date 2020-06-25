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Грузия на месяц отложит возобновление пассажирского авиасообщения

Министр экономики и развития Грузии Натия Турнава заявила, что "с большой вероятностью" грузинским властям придется отложить отмену ограничений на регулярные авиарейсы до конца июля, сообщает грузинский "Первый канал".

"Восстановление регулярных полетов в первую очередь зависит от эпидемиологической ситуации в остальном мире", – подчеркнула она. По ее мнению, в нынешней ситуации возобновить регулярное авиасообщение было бы безответственным решением.

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