МИД презентовал онлайн-карту для планирования поездок за границу

На онлайн-карте, которую составило Министерство иностранных дел Украины, есть два уровня информации: режим въезда для граждан Украины в зарубежные страны и режим транзитного проезда. Эта карта постоянно обновляется.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба презентовал интерактивную онлайн-карту для планирования путешествий за границу во время пандемии. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Эта карта для людей. Правительства стран мира вводят ограничения на передвижение из-за пандемии COVID-19. Правила въезда и транзита постоянно обновляются. Как разобраться, куда можно ехать, а куда – нет? Наша новая карта позволит гражданам Украины избежать путаницы", – отметил Кулеба.

Интерактивная карта отображает режимы въезда и транзита во всех странах мира на основе оперативной и проверенной информации МИД Украины и зарубежных дипломатических учреждений. Данные карты регулярно обновляются. Три слоя информации позволяют проверить, можно ли въехать в страну или проехать ее транзитом и при каких условиях.

Карту можно открыть на сайте tripadvisor.mfa.gov.ua. На первой карте зеленым отмечены страны, куда въезд разрешен всем украинцам. Желтые страны – те, куда въезд разрешен с видом на жительство, оранжевый цвет – страны, въезд в которые запрещен.

На второй карте зеленым цветом обозначены страны, где транзит разрешен без ограничений, желтым – транзит возможен при определенных условиях, а бордовым – транзит запрещен.

"Каждый гражданин теперь имеет доступ к актуальной информации об ограничении передвижения и сообщения в других странах в любое время суток прямо на экране своего компьютера или смартфона. Это наш цифровой ответ на вызовы коронавирусного кризиса", – отметил Кулеба.

Он добавил, что даже после завершения пандемии COVID-19 онлайн-карта будет оставаться удобным инструментом для граждан при планировании поездок за границу.

С 15 июня Украина после трехмесячной паузы, вызванной вспышкой COVID-19, возобновила авиасообщение с некоторыми странами.