Степанов: Наблюдаем большой рост заболеваемости во Львовской области

За последние сутки во Львовской области было выявлено 200 новых случаев коронавирусной болезни, всего с начала эпидемии там зарегистрировано 3980 заболевших, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Степанов: За сутки было проведено 7831 тестирование Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Во Львовской области фиксируется большой рост новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Наблюдаем большой рост заболеваемости во Львовской области", – заявил министр.

За последние сутки в области было выявлено 200 новых случаев. Всего с начала эпидемии там зарегистрировано 3980 заболевших, напомнил Степанов.

По Украине за сутки коронавирус выявили у 45 детей и 48 медицинских работников. Госпитализировано 138 человек.

За указанный период было проведено 7831 тестирование, из них 6131 – методом ПЦР и 1700 ИФА-тестов.

За последние сутки коронавирус в Украине выявили еще у 681 человека. Общее количество подтвержденных случаев инфицирования в Украине возросло до 37 241, умерли 1012 человек, выздоровело 16 642 больных.