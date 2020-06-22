В Украине минимальное за шесть дней число новых случаев коронавируса. За сутки умерло 10 человек

За последние сутки коронавирус в Украине выявили еще у 681 человека, сообщил Совет национальной безопасности и обороны Украины утром 22 июня.
Это минимально число новых случаев за шесть дней. С 16 июня их ежедневно фиксировало более 700. Максимальный суточный прирост был зарегистрирован 18 июня – 921.
Общее количество подтвержденных случаев инфицирования в Украине возросло до 37 241.
От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1012 человек, в том числе 10 – за последние сутки. Выздоровело 16 642 больных (+133 за сутки).
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (200) и Ровенской (91) областях.
Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил в Facebook, что в Украине методом полимеразной цепной реакции провели 569 589 тестирований на коронавирус, еще 128 716 – методом иммуноферментного анализа (на антитела).
С начала вспышки эпидемии в госпитализации нуждалось 10 234 пациента, остальные лечились амбулаторно. К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 353 больных.
Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны:
С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 8,95 млн, из них более 4,4 млн вылечились, а 468,3 тыс. умерли.