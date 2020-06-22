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В Украине минимальное за шесть дней число новых случаев коронавируса. За сутки умерло 10 человек

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине возросло до 37 241, от инфекции умерло 1012 человек, сообщил Совет национальной безопасности и обороны Украины.

В Украине методом ПЦР провели 569 589 тестирований на коронавирус, еще 128 716 методом ИФА
В Украине методом ПЦР провели 569 589 тестирований на коронавирус, еще 128 716 – методом ИФА
Фото: depositphotos.com

За последние сутки коронавирус в Украине выявили еще у 681 человека, сообщил Совет национальной безопасности и обороны Украины утром 22 июня. 

Это минимально число новых случаев за шесть дней. С 16 июня их ежедневно фиксировало более 700. Максимальный суточный прирост был зарегистрирован 18 июня  921.

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования в Украине возросло до 37 241.

От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1012 человек, в том числе 10 – за последние сутки. Выздоровело 16 642 больных (+133 за сутки).

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (200) и Ровенской (91) областях.

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил в Facebook, что в Украине методом полимеразной цепной реакции провели 569 589 тестирований на коронавирус, еще 128 716 – методом иммуноферментного анализа (на антитела).

С начала вспышки эпидемии в госпитализации нуждалось 10 234 пациента, остальные лечились амбулаторно. К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 353 больных.

Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны:

  • Винницкая область – 1660;
  • Волынская область – 1852;
  • Днепропетровская область – 1042;
  • Донецкая область – 362;
  • Житомирская область – 1270;
  • Закарпатская область – 2149;
  • Запорожская область – 555;
  • Ивано-Франковская область – 2056;
  • Киев – 4368;
  • Киевская область – 2208;
  • Кировоградская область – 627;
  • Луганская область – 72;
  • Львовская область – 3980;
  • Николаевская область – 366;
  • Одесская область – 1304;
  • Полтавская область – 293;
  • Ровенская область – 2963;
  • Сумская область – 258;
  • Тернопольская область – 1728;
  • Харьковская область – 1811;
  • Херсонская область – 1884
  • Хмельницкая область – 622;
  • Черкасская область – 603;
  • Черновицкая область – 4357;
  • Черниговская область – 480.
https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/2015377188586999

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 8,95 млн, из них более 4,4 млн вылечились, а 468,3 тыс. умерли. 

Теги: СНБО, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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