В Украине минимальное за шесть дней число новых случаев коронавируса. За сутки умерло 10 человек

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине возросло до 37 241, от инфекции умерло 1012 человек, сообщил Совет национальной безопасности и обороны Украины.

В Украине методом ПЦР провели 569 589 тестирований на коронавирус, еще 128 716 – методом ИФА Фото: depositphotos.com

За последние сутки коронавирус в Украине выявили еще у 681 человека, сообщил Совет национальной безопасности и обороны Украины утром 22 июня.

Это минимально число новых случаев за шесть дней. С 16 июня их ежедневно фиксировало более 700. Максимальный суточный прирост был зарегистрирован 18 июня – 921.

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования в Украине возросло до 37 241.

От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1012 человек, в том числе 10 – за последние сутки. Выздоровело 16 642 больных (+133 за сутки).

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (200) и Ровенской (91) областях.

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил в Facebook, что в Украине методом полимеразной цепной реакции провели 569 589 тестирований на коронавирус, еще 128 716 – методом иммуноферментного анализа (на антитела).

С начала вспышки эпидемии в госпитализации нуждалось 10 234 пациента, остальные лечились амбулаторно. К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 353 больных.

Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны:

Винницкая область – 1660;

Волынская область – 1852;

Днепропетровская область – 1042;

Донецкая область – 362;

Житомирская область – 1270;

Закарпатская область – 2149;

Запорожская область – 555;

Ивано-Франковская область – 2056;

Киев – 4368;

Киевская область – 2208;

Кировоградская область – 627;

Луганская область – 72;

Львовская область – 3980;

Николаевская область – 366;

Одесская область – 1304;

Полтавская область – 293;

Ровенская область – 2963;

Сумская область – 258;

Тернопольская область – 1728;

Харьковская область – 1811;

Херсонская область – 1884

Хмельницкая область – 622;

Черкасская область – 603;

Черновицкая область – 4357;

Черниговская область – 480.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 8,95 млн, из них более 4,4 млн вылечились, а 468,3 тыс. умерли.