В Украине второй день снижается суточный прирост выявленных случаев COVID-19

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине по состоянию на сегодняшний день достигло 36 560. Общее число жертв эпидемии составляет 1002 человека. Количество выздоровевших – 16 509 человек.

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования в Украине по состоянию на сегодняшний день достигло 36 560 Фото: depositphotos.com

В Украине за прошедшие сутки коронавирусная инфекция была подтверждена у 735 человек – таким образом, снижение ежедневного прироста фиксируется в стране второй день подряд. Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Рекордный суточный прирост – 921 заболевший – был зафиксирован 19 июня, 20 июня этот показатель составил 841.

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования в Украине по состоянию на сегодняшний день достигло 36 560.

За прошедшие 24 часа умерло восемь пациентов, общее число жертв эпидемии составляет 1002 человека. Количество выздоровевших достигло 16 509 человек.

По регионам ситуация с коронавирусом такая:

Винницкая область – 1647;

Волынская область – 1782;

Днепропетровская область – 1042;

Донецкая область – 362;

Житомирская область – 1257;

Закарпатская область – 2149;

Запорожская область – 554;

Ивано-Франковская область – 2015;

Киев – 4325;

Киевская область – 2208;

Кировоградская область – 620;

Луганская область – 72;

Львовская область – 3780;

Николаевская область – 358;

Одесская область – 1266;

Полтавская область – 291;

Ровенская область – 2872;

Сумская область – 257;

Тернопольская область – 1688;

Харьковская область – 1805;

Херсонская область – 186;

Хмельницкая область – 622;

Черкасская область – 603;

Черновицкая область – 4324;

Черниговская область – 475.

Ни одного нового случая не было обнаружено только в Луганской области. Максимальный прирост зафиксирован во Львовской (101 случай) и Ровенской (96) областях.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 8 791 794 человека. Жертвами COVID-19 стали 464 465 человек, выздоровело 4 365 932.