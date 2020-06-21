Коронавирусом в мире инфицировано 8,8 млн человек

США, Бразилия, Россия и Индия являются лидерами по масштабам распространения коронавирусной болезни в мире, Перу уже обошло показатели COVID-19 в Италии и Испании и вышло на шестое место.

В Бразилии число умерших приближается к 50 тыс. Фото: ЕРА

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 8 791 794 человека. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 464 465 человек, выздоровело 4 365 932.

В США число инфицированных достигло 2 255 119, умерло 119 719, излечилось 617 460 человек.

В Бразилии заболело 1 032 913 человек, 49 976 умерших и 576 779 излечившихся.

Далее следует Россия – 576 162 инфицированных, 7992 умерших и 334 024 выздоровевших от COVID-19.

На четвертом месте по распространению заболевания находится Индия, там заболел 410 451 человек, 13 254 умерли, 227 728 выздоровели.

Великобритания удерживает пятую позицию – там коронавирусом заразилось 304 580 человек, умерло 42 674.

По масштабу распространения вируса Перу обошло Испанию – сейчас там 251 338 инфицированных, летальных случаев 7861.

В Чили уже 236 748 заболевших и 4295 (по официальной статистике) летальных случаев.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С 13 июня в Украине наблюдается ухудшение эпидемической ситуации, ежедневно фиксируют более 600 новых случаев коронавируса. За последние сутки в Украине выявили 921 случай инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем суточного прироста за время эпидемии.