В Украине за сутки коронавирус обнаружили еще у 841 человека

В Украине за прошедшие сутки коронавирусная инфекция была подтверждена у 841 человека (вчера был зарегистрирован рекордный суточный прирост – 921 заболевший). Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны Украины.
Количество новых случаев заболевания снизилось впервые с 14 июня. В течение последних шести дней заболеваемость выросла с 648 до 921 случая. Общее количество подтвержденных случаев инфицирования в Украине достигла 35 825.
За прошедшие 24 часа умерли девять пациентов, общее число жертв эпидемии составляет 994 человека. Количество выздоровевших достигло 16 406 человек (+373 по сравнению с 19 июня).
По регионам ситуация с коронавирусом такая:
Ни одного нового случая не было обнаружено только в Херсонской области. Максимальный прирост зафиксирован во Львовской (139 случаев) и Закарпатской (109) областях.
С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.