В Украине за сутки коронавирус обнаружили еще у 841 человека

Общее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни в Украине достигло 35 825.

В Украине за прошедшие сутки коронавирусная инфекция была подтверждена у 841 человека (вчера был зарегистрирован рекордный суточный прирост – 921 заболевший). Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Количество новых случаев заболевания снизилось впервые с 14 июня. В течение последних шести дней заболеваемость выросла с 648 до 921 случая. Общее количество подтвержденных случаев инфицирования в Украине достигла 35 825.

За прошедшие 24 часа умерли девять пациентов, общее число жертв эпидемии составляет 994 человека. Количество выздоровевших достигло 16 406 человек (+373 по сравнению с 19 июня).

По регионам ситуация с коронавирусом такая:

Винницкая область – 1627;

Волынская область – 1743;

Днепропетровская область – 1036;

Донецкая область – 355;

Житомирская область – 1229;

Закарпатская область – 2069;

Запорожская область – 551;

Ивано-Франковская область – 1981;

Киев – 4252;

Киевская область – 2174;

Кировоградская область – 612;

Луганская область – 72;

Львовская область – 3679;

Николаевская область – 349;

Одесская область – 1232;

Полтавская область – 290;

Ровенская область – 2776;

Сумская область – 252;

Тернопольская область – 1643;

Харьковская область – 1779;

Херсонская область – 185;

Хмельницкая область – 612;

Черкасская область – 592;

Черновицкая область – 4268;

Черниговская область – 467.

Ни одного нового случая не было обнаружено только в Херсонской области. Максимальный прирост зафиксирован во Львовской (139 случаев) и Закарпатской (109) областях.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.