ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Говорить о возвращении жесткого карантина по всей Украине преждевременно – Ляшко

Возвращение жестких ограничительных мер в связи с ухудшением эпидемической ситуации возможно на региональном уровне, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ляшко не исключает, что жесткий карантин будет возвращен в некоторых регионах
Ляшко не исключает, что жесткий карантин будет возвращен в некоторых регионах
Фото: Віктор Ляшко / Facebook

На данном этапе говорить о возвращении жесткого карантина по всей территории Украины преждевременно. Такое мнение вечером 19 июня в эфире программы "Подробности" на телеканале "Интер" высказал замминистра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Есть четыре индикатора, которые утверждены Министерством здравоохранения. В случае, если в какой-нибудь области один из этих индикаторов превышается – тенденция отслеживается в течение трех дней, – региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности по представлению областного санитарного врача вводит ограничительные противоэпидемические меры. Они могут вводиться на территории конкретного населенного пункта или в отношении конкретных сфер деятельности. Поэтому говорить о жестком карантине на территории всей страны преждевременно", – отметил он.

Ляшко напомнил, что правительство продлило карантин до 31 июля. "С 22 июня прописываются этапы входа в жесткий карантин, который может быть локальным, региональным", – заявил чиновник.

Он призвал граждан Украины выполнять рекомендации Министерства здравоохранения: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки. "Это поможет нам остановить распространение коронавирусной болезни", – заключил главный санврач.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2006399366158844

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На заседании 17 июня действие адаптивного карантина было продлено до 31 июля.

18 июня Ляшко заявил, что с 22 июня несколько областей могут закрыться на жесткий карантин.

С 13 июня в Украине наблюдается ухудшение эпидемической ситуации, ежедневно фиксируют более 600 новых случаев коронавируса. За последние сутки в Украине выявили 921 случай инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем суточного прироста за время эпидемии. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране возросло до 34 984. От коронавирусной инфекции скончалось 985 человек, выздоровело 16 033 больных.

Теги: Украина, эпидемия, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, Виктор Ляшко, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Счастье идет даже Собчак", "Любовь творит невероятные преображения!". Богомолов показал фото жены
"Счастье идет даже Собчак", "Любовь творит невероятные преображения!". Богомолов показал фото жены
Муж Королевой Тарзан: Устроился на работу по специальности. В половых делах я соображаю!
Муж Королевой Тарзан: Устроился на работу по специальности. В половых делах я соображаю!
"Какой ужас. Страшно представить, что творится в голове", "Остановка сердца". Дочь Успенской шокировала подписчиков новой картиной
"Какой ужас. Страшно представить, что творится в голове", "Остановка сердца". Дочь Успенской шокировала подписчиков новой картиной
Королева показала 52-летнюю сестру – популярную в 90-е годы певицу Русю
Королева показала 52-летнюю сестру – популярную в 90-е годы певицу Русю
  Ефросинина о Фреймут: Мне неинтересно с человеком, который никогда не покажет свою подлинную суть
  Ефросинина о Фреймут: Мне неинтересно с человеком, который никогда не покажет свою подлинную суть
"Долбо...бина", "х...есос", "мразеныш". Шнуров показал смс-сообщение от Пригожина. Скриншот
"Долбо...бина", "х...есос", "мразеныш". Шнуров показал смс-сообщение от Пригожина. Скриншот
Волочкова в облегающих штанах на камеру развела ноги в стороны. Видео
Волочкова в облегающих штанах на камеру развела ноги в стороны. Видео
"Таблетки разрушили мою жизнь". Победитель "Евровидения 2009" Рыбак заявил о многолетней зависимости
"Таблетки разрушили мою жизнь". Победитель "Евровидения 2009" Рыбак заявил о многолетней зависимости
Пугачева снялась в первый день лета в плаще, берете и сапогах
Пугачева снялась в первый день лета в плаще, берете и сапогах
Обладатель черного пояса по кикбоксингу полковник Иванов: Военнослужащий сам должен быть совершенным оружием
Обладатель черного пояса по кикбоксингу полковник Иванов: Военнослужащий сам должен быть совершенным оружием G
Виктория ВОРОНИНА
"Словечки пошли пацанские". Сын Пугачевой и Галкина "по-блатному" высказался на камеру
"Словечки пошли пацанские". Сын Пугачевой и Галкина "по-блатному" высказался на камеру
"Очень похожа на жену". Николаев показал 41-летнюю дочь
"Очень похожа на жену". Николаев показал 41-летнюю дочь
"Кто правильно работает, тот покупает еще одну квартиру". Седокова приобрела недвижимость в Москве
"Кто правильно работает, тот покупает еще одну квартиру". Седокова приобрела недвижимость в Москве
Комаровский рассказал о любимом калорийном десерте, который пожирает килограммами
Комаровский рассказал о любимом калорийном десерте, который пожирает килограммами
"Просто влюбилась в этого замечательного парня". Успенская опубликовала фото с мужчиной
"Просто влюбилась в этого замечательного парня". Успенская опубликовала фото с мужчиной
"Копии друг друга". Звезда "Великолепного века" Узерли показала прогулку с дочерью
"Копии друг друга". Звезда "Великолепного века" Узерли показала прогулку с дочерью
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
Продюсер назвала дату съемок новых серий ситкома "Друзья"
Продюсер назвала дату съемок новых серий ситкома "Друзья"
"Готовим кое-что "вкусненькое". Лопес поделилась снимками из студии звукозаписи
"Готовим кое-что "вкусненькое". Лопес поделилась снимками из студии звукозаписи
"Реально большие!". Модель с 13-м размером груди показала тело в декольтированном купальнике. Фото
"Реально большие!". Модель с 13-м размером груди показала тело в декольтированном купальнике. Фото
  "Песня в лучших традициях Эмеральд". Джазовая певица из Нидерландов презентовала новый трек
"Песня в лучших традициях Эмеральд". Джазовая певица из Нидерландов презентовала новый трек
  Feel The Beat. Black Eyed Peas и Малума выпустили клип. Видео
Feel The Beat. Black Eyed Peas и Малума выпустили клип. Видео
  Решетник о сексе на проекте "Холостяк": Мы пытаемся не мешать, но что можно – снимем
Решетник о сексе на проекте "Холостяк": Мы пытаемся не мешать, но что можно – снимем
"Что за глупость просить для любви разрешения?" Остапчук поделился стихотворением о своих отношениях с новой пассией
"Что за глупость – просить для любви разрешения?" Остапчук поделился стихотворением о своих отношениях с новой пассией
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS