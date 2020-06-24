В Австралии зарегистрирована первая смерть от COVID-19 более чем за месяц

В австралийской штате Виктория 23 июня от коронавирусной инфекции скончался 80-летний мужчина.

Как сообщает австралийский телеканал ABC, это первая смерть от коронавируса в Австралии более чем за месяц. Общее число умерших в штате с начале эпидемии достигло 103 человек.

Главный санитарный врач Виктории Бретт Саттон отметил, что в штате восьмой день подряд растет количество новых случаев инфицирования – за прошедшие сутки было выявлено 20 заболевших.