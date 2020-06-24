В Украине новый антирекорд по выявленным случаям COVID-19

За последние сутки в Украине выявили 940 новых больных с коронавирусной инфекцией, общее число зараженных достигло 39 014.

Общее число случаев COVID-19 с начала эпидемии достигло в Украине 39 014 Фото: ЕРА

За сутки в Украине зарегистрировали 940 случаев коронавирусной инфекции. Об этом утром 24 июня сообщили в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Общее число случаев COVID-19 с начала эпидемии достигло 39 014.

Это новый суточный антирекорд для Украины. Предыдущий был установлен 18 июня, за этот период был зарегистрирован 921 случай.

За последние 24 часа жертвами COVID-19 стали в стране 16 пациентов. Общее число смертей достигло 1051.

От COVID-19 вылечились за последние сутки, по данным СНБО, 453 человека. Всего выздоровело уже 17 409 человек.

Министерство здравоохранения Украины сообщило в Telegram, что методом полимеразной цепной реакции провели 594 602 тестирования на коронавирус.

К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 364 больных.

Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны, больше всего – в Черновицкой, Львовской, Ровенской областях и Киеве:

Винницкая область – 1723;

Волынская область – 1955;

Днепропетровская область – 1060;

Донецкая область – 376;

Житомирская область – 1304;

Закарпатская область – 2369;

Запорожская область – 559;

Ивано-Франковская область – 2124;

Киев – 4528;

Киевская область – 2332;

Кировоградская область – 634;

Луганская область – 75;

Львовская область – 4423;

Николаевская область – 368;

Одесская область – 1370;

Полтавская область – 300;

Ровенская область – 3164;

Сумская область – 272;

Тернопольская область – 1786;

Харьковская область – 1891;

Херсонская область – 188;

Хмельницкая область – 627;

Черкасская область – 614;

Черновицкая область – 4478;

Черниговская область – 494.

На утро 23 июня в Украине подтвердили 38 074 случая коронавируса.