В Украине новый антирекорд по выявленным случаям COVID-19

За сутки в Украине зарегистрировали 940 случаев коронавирусной инфекции. Об этом утром 24 июня сообщили в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Общее число случаев COVID-19 с начала эпидемии достигло 39 014.
Это новый суточный антирекорд для Украины. Предыдущий был установлен 18 июня, за этот период был зарегистрирован 921 случай.
За последние 24 часа жертвами COVID-19 стали в стране 16 пациентов. Общее число смертей достигло 1051.
От COVID-19 вылечились за последние сутки, по данным СНБО, 453 человека. Всего выздоровело уже 17 409 человек.
Министерство здравоохранения Украины сообщило в Telegram, что методом полимеразной цепной реакции провели 594 602 тестирования на коронавирус.
К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 364 больных.
Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны, больше всего – в Черновицкой, Львовской, Ровенской областях и Киеве:
На утро 23 июня в Украине подтвердили 38 074 случая коронавируса.