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Семьям умерших от COVID-19 медиков выплатят по 1,5 млн грн – Фонд соцстрахования Украины

Медикам, которые из-за работы с коронавирусом получили инвалидность, выплатят от 630,6 тыс. грн до 840,8 тыс. грн – в зависимости от группы инвалидности, сообщает Фонд социального страхования Украины.

В фонде подчеркнули, что выплаты медикам либо их родственникам будут проведены в течение месяца с момента принятия заявления
В фонде подчеркнули, что выплаты медикам либо их родственникам будут проведены в течение месяца с момента принятия заявления
Фото: depositphotos.com

Семьям умерших от COVID-19 медиков выплатят по 1,576 млн грн. Об этом 23 июня сообщает Фонд социального страхования Украины.

"В случае смерти медицинского работника от COVID-19 вследствие выполнения профессиональных обязанностей, в соответствии с решением правительства, за средства государственного бюджета ФССУ осуществит выплату единоразового пособия в 750-кратном размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, что составляет 1,576 млн грн. Указанные средства будут пропорционально распределены между членами семьи, родителями и иждивенцами", – говорится в сообщении.

При этом в фонде отметили, что родственники погибшего от коронавируса медика должны подать заявление в рабочий орган ФССУ по месту жительства медика на момент смерти. В заявлении необходимо указать собственные персональные данные, информацию о всех членах семьи, иждивенцев и родителей умершего, о которых известно заявителю, а также личный счет в банке, на который необходимо осуществить выплату.

Медики, которые из-за работы с COVID-19 получили инвалидность, должны подать соответствующее заявление самостоятельно. В зависимости от установленной группы инвалидности выплаты составят от 630,6 тыс. грн (третья группа инвалидности), до 735,7 тыс. грн (вторая группа) и 840,8 тыс. грн (первая группа).

В фонде подчеркнули, что выплаты медикам либо их родственникам будут проведены в течение месяца с момента принятия заявления.

23 июня в Офисе президента сообщили, что в Украине начали расследовать смерти работавших с COVID-19 врачей для страховых выплат их семьям.

21 июня президент Владимир Зеленский заявил, что за время пандемии в Украине от COVID-19 умерло 43 медика.

В Украине за минувшие сутки подтвердили еще 833 случая коронавируса. Всего от COVID-19 в стране скончалось 1035 человек, вылечилось 16 956.

Теги: Украина, смерть, инвалидность, Владимир Зеленский, выплаты, ФССУ, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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