В Украине опять более 800 новых случаев коронавируса, за сутки умерло 23 человека

Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине увеличилось до 38 074, от инфекции умерло 1035 больных, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

В Украине подтвердили еще 833 случая коронавируса, общее число подтвержденных случаев инфицирования возросло до 38 074, сообщил Совет национальной безопасности и обороны Украины утром 23 июня.

Таким образом, суточный прирост новых случаев после нескольких дней уменьшения опять начал расти: накануне было 681, перед этим – 735.

От коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине скончалось 1035 человек, в том числе 23 – за последние сутки, а вылечилось –16 956 (+314 за последние 24 часа).

Новость дополняется.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 9 млн, из них более 4,5 млн вылечились, а 472 тыс. умерли.