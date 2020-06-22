Киев и еще 10 областей готовы к ослаблению карантина – Минздрав

Киев и Киевская, Винницкая, Запорожская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая и Черкасская области соответствуют новым требованиям миздрава для ослабления карантина.

Киев и еще 10 областей Украины готовы к ослаблению карантина, так как соответствуют новым правилам Минздрава. Об этом говорится на сайте украинского ведомства.

С 22 июня в Украине заработали новые правила определения того, можно ли ослаблять карантин в регионе. Теперь область должна соответствовать четырем параметрам: заполненность коек (не более 50%), охват тестированием (не менее 24 тестов на 100 тыс. населения), количество тестов, проведенных методов ПЦР (не менее 11% от общего количества тестов) и динамика эпидситуации (рост не более чем на 10% по сравнению с предыдущей неделей).

Киев и Киевская, Винницкая, Запорожская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая и Черкасская области этим требованиям соответствует, отметили в минздраве.

В Закарпатской и Черновицкой области показатель динамики роста случаев более 10% и более 50% коек для пациентов с COVID-19 заполнены.

Кроме того, наблюдается высокая динамика роста заболевания во Львовской, Житомирской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

В еще шести областях – Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Одесской и Черниговской – низкий уровень тестирования, он составляет менее 24 тестов на 100 тыс. населения.

Ранее возможность смягчения карантина определялась на основании трех параметров: инцидентность (не более 12 новых случаев COVID-19 за семь дней на 100 тыс. населения), тестирование (не меньше 12 тестов за семь дней на 100 тыс. населения) и заполненность коек в больницах (не более 50%).

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На заседании 17 июня действие адаптивного карантина было продлено до 31 июля.

18 июня заместитель министра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко заявил, что с 22 июня несколько областей могут закрыться на жесткий карантин.