Минздрав опубликовал список регионов Украины, в которых можно ослабить карантин

В соответствии с новыми критериями оценки Киев и 10 областей Украины могут ослаблять карантин с 22 июня.

Об этом говорится в сообщении Минздрава Украины.

До недавнего времени возможность смягчения карантина определялась на основании трех параметров: инцидентность (не более 12 новых случаев COVID-19 за семь дней на 100 тыс. населения), тестирование (не меньше 12 тестов за семь дней на 100 тыс. населения) и заполненность коек в больницах (не более 50%).

Теперь этих параметров четыре: заполненность коек (не более 50%), охват тестированием (не менее 24 тестов на 100 тыс. населения), количество тестов, проведенных методов ПЦР (не менее 11% от общего количества тестов) и динамика эпидситуации (рост не более чем на 10% по сравнению с предыдущей неделей).

Право перейти на новый этап снятия ограничений в соответствии с новой оценкой получили: Киев и Киевская область, а также Винницкая, Запорожская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая и Черкасская области.

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