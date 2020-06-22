Владельцев магазинов, ресторанов и предприятий сферы обслуживания Киева обязали протестировать сотрудников на коронавирус

Киевские заведения и компании с большим количеством посетителей, где высока вероятность инфицирования коронавируса, должны будут тестировать своих сотрудников на коронавирус один раз в месяц, заявил столичный мэр Виталий Кличко.

Мэр Киева Виталий Кличко сегодня на брифинге заявил, что руководство торговых сетей, заведений общественного питания и сферы бытового обслуживания столицы обязали организовать ИФА-тестирование сотрудников на короравирус. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Штаб по чрезвычайным ситуациям города принял сегодня решение о том, что владельцы и руководители торговых сетей, предприятий общественного питания, сферы бытового обслуживания должны организовать тестирование своих сотрудников ИФА-тестами. Это тесты, определяющие наличие в организме антител к вирусу. Такие тесты нужно делать раз в месяц. Поскольку речь идет о людях, которые работают в компаниях с большим количеством посетителей, и где высока вероятность инфицирования коронавируса", – отметил столичный мэр.

Он напомнил, что в Киеве растет количество больных COVID-19, потому число тестирований постоянно увеличивается.

На сегодняшний день в Киеве уже 4368 подтвержденных случаев COVID-19, 98 человек умерли, 1391 выздоровел.

За последние сутки коронавирус в Украине выявили еще у 681 человека. Общее количество подтвержденных случаев инфицирования в Украине возросло до 37 241, умерли 1012 человек, выздоровело 16 642 больных.