COVID-19 может провоцировать развитие диабета – ученые

Коронавирус провоцирует развитие диабета и его осложнения, к такому выводу пришла международная группа ученых.

Ученые работают над тем, чтобы установить возможную связь между COVID-19 и развитием диабета Фото: depositphotos.com

В начале июня группа ученых со всего мира заявила, что COVID-19 не только является опасным для людей с диабетом, он сам может фактически вызывать диабет. Об этом сообщает издание Science Alert.

Существует два основных типа диабета: тип 1 вызван собственной иммунной системой организма, атакующей островковые клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин – это так называемое аутоиммунное заболевание.

Диабет 2-го типа возникает, когда островковые клетки должны производить огромное количество инсулина, потому что основные органы-мишени не реагируют должным образом на сообщения инсулина. В конце концов, островковые клетки истощаются и умирают.

Вирусные инфекции могут быть связаны с появлением у пациента симптомов диабета. Они также могут вызывать разрушение "фабрик" островковых клеток, продуцирующих инсулин, вызывая хронический аутоиммунный ответ.

Давно регистрируются случаи острого диабета, развивающегося при паротите и энтеровирусных инфекциях, исследование также выявило повышенный риск развития признаков аутоиммунитета островковых клеток после респираторных инфекций.

Издание пишет, что недавно из Китая поступил отчет о молодом человеке с хорошим здоровьем, который впервые заболел тяжелой формой диабета после того, как заразился коронавирусом. Кроме того, сообщалось и о других подобных случаях.

Предполагается, что после попадания в островковые клетки поджелудочной железы COVID-19 нарушает нормальную функцию клеток, приводя к нарушениям в путях, которые поддерживают уровень глюкозы в крови посредством секреции инсулина.

Ученые работают над тем, чтобы установить возможную связь между COVID-19 и развитием диабета.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 8,95 млн, из них более 4,4 млн вылечились, а 468,3 тыс. умерли.