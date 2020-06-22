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COVID-19 в России. Суточные потери упали до месячного минимума

За прошедшие сутки в России подтверждено 7600 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

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Как сообщает министерство здравоохранения РФ, за последние 24 часа скончалось 95 человек.

Как пишет "Медуза", суточные потери упали до минимума с 25 мая, когда умерло 92 пациента с коронавирусной инфекцией.

Всего в России с начала эпидемии COVID-19 подтвержден у 592,28 тыс. человек, из них 8206 скончались, 344 ,41 тыс. выздоровели.

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Теги: Россия, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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