Зеленский подписал закон об освобождении 11-классников от обязательного ВНО

Закон разрешает выпускникам школ, которые в этом году не планировали вступать в учреждения высшего образования, получить свидетельство о полном общем среднем образовании без сдачи внешнего независимого оценивания.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года" №725-IX, говорится на сайте Офиса президента.

Закон имеет целью минимизацию рисков заболевания COVID-19 среди учащихся, которые завершают получение полного общего среднего образования, и дальнейшего распространения коронавирусной болезни.

Согласно этому закону ученики, завершающие получение общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА).

Таким образом выпускники школ, которые в этом году не планировали вступать в учреждения высшего образования Украины, могут получить свидетельство о получении полного общего среднего образования без сдачи внешнего независимого оценивания.

В то же время, согласно закону, ученики, которые завершают обучение в учреждениях среднего образования, имеют право по собственному желанию пройти ГИА в форме ВНО, необходимой для поступления в учреждения высшего образования Украины.

"По данным Министерства образования и науки Украины, отмена обязательной государственной итоговой аттестации позволит уменьшить примерно на 27–30% количество участников тестирования и соответственно увеличить социальную дистанцию между ними в аудиториях", – говорится в сообщении.

Кроме того, документ вносит изменения в закон Украины "Об образовании", согласно которым продолжительность учебного года в учреждениях образования на период карантина может определяться Кабинетом Министров Украины.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Внешнее независимое оценивание запланировано в Украине с 25 июня по 17 июля. Перед этим, 15–17 июня, должно было пройти пробное тестирование, однако 12 июня Кабинет Министров исключил его из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период карантина. Украинский центр оценивания качества образования сообщил, что те, кто зарегистрировался на пробное ВНО, могут пройти его онлайн. Пробная сессия стартовала 15 июня.

В последние недели в СМИ регулярно появлялась информация, что ВНО в Украине могут полностью отменить, но власти ее опровергли. 16 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что оснований для отмены ВНО в Украине нет.

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что внешнее независимое оценивание отменят в этом году, если "будет стойкий рост распространения коронавирусной инфекции". Пока что показатели позволяют провести ВНО. Окончательное решение, по словам Ляшко, будет принято 22 июня.

18 июня парламент освободил выпускников школ 2019/2020 учебного года от обязательной государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ВНО.