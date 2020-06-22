ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Зеленский подписал закон об освобождении 11-классников от обязательного ВНО

Закон разрешает выпускникам школ, которые в этом году не планировали вступать в учреждения высшего образования, получить свидетельство о полном общем среднем образовании без сдачи внешнего независимого оценивания.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
18 июня парламент освободил выпускников школ 2019/2020 учебного года от обязательной ГИА
18 июня парламент освободил выпускников школ 2019/2020 учебного года от обязательной ГИА
Фото: depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года" №725-IX, говорится на сайте Офиса президента.

Закон имеет целью минимизацию рисков заболевания COVID-19 среди учащихся, которые завершают получение полного общего среднего образования, и дальнейшего распространения коронавирусной болезни.

Согласно этому закону ученики, завершающие получение общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА).

Таким образом выпускники школ, которые в этом году не планировали вступать в учреждения высшего образования Украины, могут получить свидетельство о получении полного общего среднего образования без сдачи внешнего независимого оценивания.

В то же время, согласно закону, ученики, которые завершают обучение в учреждениях среднего образования, имеют право по собственному желанию пройти ГИА в форме ВНО, необходимой для поступления в учреждения высшего образования Украины.

"По данным Министерства образования и науки Украины, отмена обязательной государственной итоговой аттестации позволит уменьшить примерно на 27–30% количество участников тестирования и соответственно увеличить социальную дистанцию между ними в аудиториях", – говорится в сообщении.

Кроме того, документ вносит изменения в закон Украины "Об образовании", согласно которым продолжительность учебного года в учреждениях образования на период карантина может определяться Кабинетом Министров Украины.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Внешнее независимое оценивание запланировано в Украине с 25 июня по 17 июля. Перед этим, 15–17 июня, должно было пройти пробное тестирование, однако 12 июня Кабинет Министров исключил его из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период карантина. Украинский центр оценивания качества образования сообщил, что те, кто зарегистрировался на пробное ВНО, могут пройти его онлайн. Пробная сессия стартовала 15 июня. 

В последние недели в СМИ регулярно появлялась информация, что ВНО в Украине могут полностью отменить, но власти ее опровергли. 16 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что оснований для отмены ВНО в Украине нет.

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что внешнее независимое оценивание отменят в этом году, если "будет стойкий рост распространения коронавирусной инфекции". Пока что показатели позволяют провести ВНО. Окончательное решение, по словам Ляшко, будет принято 22 июня

18 июня парламент освободил выпускников школ 2019/2020 учебного года от обязательной государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ВНО. 

Теги: Украина, образование, ВНО, Владимир Зеленский, школьники, экзамен, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Счастье идет даже Собчак", "Любовь творит невероятные преображения!". Богомолов показал фото жены
"Счастье идет даже Собчак", "Любовь творит невероятные преображения!". Богомолов показал фото жены
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
Комаровский рассказал о любимом калорийном десерте, который пожирает килограммами
Комаровский рассказал о любимом калорийном десерте, который пожирает килограммами
"Одно из самых исцеляющих волшебных блюд на земле". Дочь Успенской показала, чем питается вдалеке от матери
"Одно из самых исцеляющих волшебных блюд на земле". Дочь Успенской показала, чем питается вдалеке от матери
"Перебирать землю языком, ползая ночами по могилкам". Дочь Успенской обнародовала видео на свои стихи
"Перебирать землю языком, ползая ночами по могилкам". Дочь Успенской обнародовала видео на свои стихи
Белый мрамор, черный гранит и выразительный портрет. На могиле Началовой установили памятник. Фото
Белый мрамор, черный гранит и выразительный портрет. На могиле Началовой установили памятник. Фото
  70-летняя Бабкина объяснила, почему не родила детей 40-летнему Гору
  70-летняя Бабкина объяснила, почему не родила детей 40-летнему Гору
"Таня выглядит ужасно", "Как в таком можно выходить на сцену?!", "Брызги шампанского". Tayanna с бахромой на сосках вызвала резонанс в сети
"Таня выглядит ужасно", "Как в таком можно выходить на сцену?!", "Брызги шампанского". Tayanna с бахромой на сосках вызвала резонанс в сети
  "Ждем надпись "Писька". Кличко сфотографировался в футболке с изображением слова, которое не мог выговорить
  "Ждем надпись "Писька". Кличко сфотографировался в футболке с изображением слова, которое не мог выговорить
"Я богема и артист. Я никогда не буду к вам, зрители, чувствовать уважение". Домогаров выступил в защиту Ефремова
"Я богема и артист. Я никогда не буду к вам, зрители, чувствовать уважение". Домогаров выступил в защиту Ефремова
Джамала родила второго ребенка. Певица рассказала, как назовут, и опубликовала фото из роддома
Джамала родила второго ребенка. Певица рассказала, как назовут, и опубликовала фото из роддома
"Ван Дамм в женском обличье". Победительница шоу "Холостяк 10" Ульянова показала шпагат между автомобилями
"Ван Дамм в женском обличье". Победительница шоу "Холостяк 10" Ульянова показала шпагат между автомобилями
Адвокат Ефремова: Близкий друг Михаила умер в тот же день, когда случилось ДТП. Михаил был в трауре и подавлен
Адвокат Ефремова: Близкий друг Михаила умер в тот же день, когда случилось ДТП. Михаил был в трауре и подавлен
  Решетник о сексе на проекте "Холостяк": Мы пытаемся не мешать, но что можно – снимем
  Решетник о сексе на проекте "Холостяк": Мы пытаемся не мешать, но что можно – снимем
"Папа, я тебя очень люблю". Сын Ефремова поддержал отца и выразил соболезнование семье Захарова
"Папа, я тебя очень люблю". Сын Ефремова поддержал отца и выразил соболезнование семье Захарова
Продюсер назвала дату съемок новых серий ситкома "Друзья"
Продюсер назвала дату съемок новых серий ситкома "Друзья"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Нардеп Гончаренко поделился в социальных сетях свадебными снимками
Нардеп Гончаренко поделился в социальных сетях свадебными снимками
"Переживая совместные взлеты и падения, мы становимся еще ближе". Onuka поделилась снимками с мужем
"Переживая совместные взлеты и падения, мы становимся еще ближе". Onuka поделилась снимками с мужем
Адвокат Ефремова: После трагедии он вообще не пьет
Адвокат Ефремова: После трагедии он вообще не пьет
Повалий рассказала, на каком языке разговаривает с внуком Демьяном
Повалий рассказала, на каком языке разговаривает с внуком Демьяном
"Живи до 120!" Олег Ляшко показал свою маму. Видео
"Живи до 120!" Олег Ляшко показал свою маму. Видео
"Ужас! Что у нее на голове?", "Нестареющая Алла! Как юный пионер". 71-летняя Пугачева показала новую прическу
"Ужас! Что у нее на голове?", "Нестареющая Алла! Как юный пионер". 71-летняя Пугачева показала новую прическу
alyona alyona показала, как танцует тверк грудью
alyona alyona показала, как танцует тверк грудью
Полякова выделила около 5 млн грн на комедию с участием Dzidzio
Полякова выделила около 5 млн грн на комедию с участием Dzidzio
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS