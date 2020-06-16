Оснований для отмены или переноса ВНО нет – Шмыгаль

Основная сессия внешнего независимого оценивания в Украине начнется 25 июня, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Если эпидемиологическая ситуация в стране изменится, будут приняты дополнительные решения по ВНО Фото: testportal.gov.ua

В Украине не собираются отменять внешнее независимое оценивание, причин для переноса основной сессии ВНО, которая должна пройти с 25 июня по 17 июля, на август пока нет. Об этом на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщила пресс-служба правительства 16 июня.

Если эпидемиологическая ситуация в стране изменится, будут приняты дополнительные решения, отметил Шмыгаль.

"По информации Министерства образования и науки, тетради, в которых дети должны сдавать ВНО, уже развезли в пункты сдачи ВНО", – сказал он.

Шмыгаль назвал условия, при которых будет принято решение о переносе тестирования. Это более 60 активных больных на 100 тыс. населения в среднем по Украине и более половины областей, в которых превышены три показателя: количество больных превышает 12 на 100 тыс. населения, более 50% загруженных коек в опорных больницах и охват тестированием менее 12 человек на 100 тыс. населения.

"Это параметры, которые могут привести к переносу ВНО на другой срок. В противном случае с 25 июня, то есть со следующего понедельника, мы начинаем плановый процесс ВНО", – подчеркнул премьер-министр.

Внешнее независимое оценивание запланировано в Украине с 25 июня по 17 июля. Перед этим, 15–17 июня, должно было пройти пробное тестирование, однако 12 июня Кабинет Министров исключил пробное ВНО из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период объявленного из-за коронавируса карантина. Украинский центр оценивания знаний сообщил 13 июня, что те, кто зарегистрировался на пробное ВНО, могут пройти его онлайн.

15 июня в Украине стартовала сессия пробного внешнего оценивания знаний. Из-за эпидемии коронавируса тестирование проводится онлайн. Сайты Украинского и региональных центров оценивания качества образования столкнулись с перебоями в работе из-за большого наплыва посетителей в связи с проведением пробной сессии внешнего независимого оценивания.