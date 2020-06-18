Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Возможно, нужно перенести сроки ВНО, но не ломать саму систему – глава объединения "Новый формат образования"

Отмена внешнего независимого оценивания не способствует развитию системы образования в Укриане, отметила в комментарии изданию "ГОРДОН" глава правления общественного объединения "Новый формат образования" Анастасия Кислинская.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кислинская: Вместо того, чтобы доработать один участок, мы выбираем противоположный вектор откат
Кислинская: Вместо того, чтобы доработать один участок, мы выбираем противоположный вектор – откат
Фото: Анастасия Кислинская / Facebook

Нужно решать технические проблемы, а не ломать систему оценивания знаний выпускников. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявила глава правления общественного объединения "Новый формат образования", участница рабочей группы при комитете по вопросам образования и науки Верховной Рады Украины Анастасия Кислинская.

"Мне кажется, можно найти более комфортное для всех участников процесса решение, возможно, перенести сроки, но не ломать саму систему независимого оценивания знаний. Мы много лет стремились к новому уровню участия государства в обеспечении образования. Чтобы вся система работала, необходимо независимое оценивание. Этот подход сам по себе здравый и современный. Когда происходят большие структурные изменения, не все сразу идет идеально. Вместо того, чтобы доработать один участок, мы выбрали противоположный вектор – откат. Такое решение не способствует развитию системы образования. Так не делаются структурные изменения. На все нужно время и пространство", – подчеркнула Кислинская.

По ее словам, сейчас главной задачей должно быть техническое обеспечение процесса.

"Технически пробное тестирование не удалось. Но если у нас не выдержал сервер, нужно усиливать сервер. Мне кажется, это очевидный ответ. Пробное ВНО не смогли провести не из-за системной ошибки, а из-за банальной технической несостоятельности. Так давайте решать эти технические вопросы, а не ломать структуру аттестации и оценивания", – отметила собеседница.

17 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект №3669, который предусматривает освобождение учащихся от обязательного Внешнего независимого оценивания в этом году. В проекте отмечается, что учащиеся смогут пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе и ВНО, по собственному желанию.

В Министерстве образования и науки пояснили, что "законопроект не отменяет ВНО. Он делает добровольной сдачу государственной итоговой аттестации в форме ВНО",

Внешнее независимое оценивание запланировано в Украине с 25 июня по 17 июля. Перед этим, 15–17 июня, должно было пройти пробное тестирование, однако 12 июня Кабинет Министров исключил пробное ВНО из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период объявленного из-за коронавируса карантина. Украинский центр оценивания знаний сообщил 13 июня, что те, кто зарегистрировался на пробное ВНО, могут пройти его онлайн.

15 июня в Украине стартовала сессия пробного внешнего оценивания знаний. Из-за эпидемии коронавируса тестирование проводится онлайн. Сайты Украинского и региональных центров оценивания качества образования столкнулись с перебоями в работе из-за большого наплыва посетителей в связи с проведением пробной сессии внешнего независимого оценивания.

16 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что оснований для отмены ВНО в Украине нет.

Теги: Кабинет Министров, образование, ВНО, законопроект, Анастасия Кислинская
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Он так красиво нас подъ...бнул". Полякова рассказала, как вместе с концертным директором обманула продюсера
  "Он так красиво нас подъ...бнул". Полякова рассказала, как вместе с концертным директором обманула продюсера
"Особенный опыт". Муж Грэм снял ее с сыном во время кормления грудью
"Особенный опыт". Муж Грэм снял ее с сыном во время кормления грудью
"Туалет впечатлил больше всего". Jerry Heil провела экскурсию по своей новой квартире
"Туалет впечатлил больше всего". Jerry Heil провела экскурсию по своей новой квартире
  "Долею поцілована". Наталка Карпа показала в клипе свадьбу с участником АТО и новорожденную дочь. Видео
  "Долею поцілована". Наталка Карпа показала в клипе свадьбу с участником АТО и новорожденную дочь. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS