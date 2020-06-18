Возможно, нужно перенести сроки ВНО, но не ломать саму систему – глава объединения "Новый формат образования"

Кислинская: Вместо того, чтобы доработать один участок, мы выбираем противоположный вектор – откат Фото: Анастасия Кислинская / Facebook

Нужно решать технические проблемы, а не ломать систему оценивания знаний выпускников. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявила глава правления общественного объединения "Новый формат образования", участница рабочей группы при комитете по вопросам образования и науки Верховной Рады Украины Анастасия Кислинская.

"Мне кажется, можно найти более комфортное для всех участников процесса решение, возможно, перенести сроки, но не ломать саму систему независимого оценивания знаний. Мы много лет стремились к новому уровню участия государства в обеспечении образования. Чтобы вся система работала, необходимо независимое оценивание. Этот подход сам по себе здравый и современный. Когда происходят большие структурные изменения, не все сразу идет идеально. Вместо того, чтобы доработать один участок, мы выбрали противоположный вектор – откат. Такое решение не способствует развитию системы образования. Так не делаются структурные изменения. На все нужно время и пространство", – подчеркнула Кислинская.

По ее словам, сейчас главной задачей должно быть техническое обеспечение процесса.

"Технически пробное тестирование не удалось. Но если у нас не выдержал сервер, нужно усиливать сервер. Мне кажется, это очевидный ответ. Пробное ВНО не смогли провести не из-за системной ошибки, а из-за банальной технической несостоятельности. Так давайте решать эти технические вопросы, а не ломать структуру аттестации и оценивания", – отметила собеседница.

17 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект №3669, который предусматривает освобождение учащихся от обязательного Внешнего независимого оценивания в этом году. В проекте отмечается, что учащиеся смогут пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе и ВНО, по собственному желанию.

В Министерстве образования и науки пояснили, что "законопроект не отменяет ВНО. Он делает добровольной сдачу государственной итоговой аттестации в форме ВНО",

Внешнее независимое оценивание запланировано в Украине с 25 июня по 17 июля. Перед этим, 15–17 июня, должно было пройти пробное тестирование, однако 12 июня Кабинет Министров исключил пробное ВНО из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период объявленного из-за коронавируса карантина. Украинский центр оценивания знаний сообщил 13 июня, что те, кто зарегистрировался на пробное ВНО, могут пройти его онлайн.

15 июня в Украине стартовала сессия пробного внешнего оценивания знаний. Из-за эпидемии коронавируса тестирование проводится онлайн. Сайты Украинского и региональных центров оценивания качества образования столкнулись с перебоями в работе из-за большого наплыва посетителей в связи с проведением пробной сессии внешнего независимого оценивания.

16 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что оснований для отмены ВНО в Украине нет.