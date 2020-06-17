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Участникам пробного ВНО начнут возвращать деньги с 1 июля – Минобразования

Деньги за пробное внешнее независимое оценивание, которое из-за пандемии коронавируса прошло дистанционно, вернут участникам. Необходимую сумму правительство Украины выделило из фонда борьбы с COVID-19.

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Участникам пробного ВНО деньги вернут на карты "ПриватБанка", предполагается, что возврат средств продлится до 1 декабря 2020 года
Участникам пробного ВНО деньги вернут на карты "ПриватБанка", предполагается, что возврат средств продлится до 1 декабря 2020 года
Фото: НБУ / Flickr

Участникам внешнего независимого оценивания начнут возвращать деньги за сессию пробного тестирования, которое из-за пандемии коронавируса не состоялась в пунктах проведения ВНО, 1 июля. Порядок возврата Кабинет Министров Украины принял 17 июня, 52,45 млн грн выделили из фонда борьбы с COVID-19 и ее последствиями, об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"Выплаты средств участникам пробного ВНО начнутся уже через две недели и будут осуществляться через отделения "ПриватБанка". Участники пробного ВНО, которые имеют карточку "ПриватБанка", получат смс-сообщение от банка о зачислении средств. Если участник не имеет карты, он получит смс-сообщение о том, что карта с компенсированными деньгами ждет в ближайшем отделении банка", – отметила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

МОН передаст банку информацию от региональных центров оценивания качества образования по всем участникам, которые зарегистрировались с 3-го по 24 января 2020 года для прохождения пробного ВНО и оплатили его.

Предполагается, что возврат средств продлится до 1 декабря 2020 года.

Каждый участник пробного ВНО-2020 в среднем платил 145 грн за каждый учебный предмет. Несмотря на то, что 85% этих средств было направлено на печать тетрадей для тестирования, правительство приняло решение вернуть деньги участникам пробного тестирования в полном объеме.

15 июня в Украине стартовала сессия пробного внешнего оценивания знаний. Из-за эпидемии коронавируса тестирование проводится онлайн.

В Министерстве образования и науки Украины заявили, что участникам пробного внешнего независимого оценивания вернут деньги из-за невозможности проведения тестирования в образовательных заведениях.

Внешнее независимое оценивание запланировано в Украине с 25 июня по 17 июля. Перед этим, 15–17 июня, должно было пройти пробное тестирование, однако 12 июня Кабинет Министров исключил пробное ВНО из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период объявленного из-за коронавируса карантина. Украинский центр оценивания знаний сообщил 13 июня, что те, кто зарегистрировался на пробное ВНО, могут пройти его онлайн.

Теги: Кабинет Министров, Министерство образования, ПриватБанк, ВНО, деньги, Любомира Мандзий, COVID-19
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