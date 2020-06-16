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Министерство финансов Украины разработало механизм возврата денег за пробное ВНО

За участие в пробном внешнем независимом оценивании каждый участник оплатил в среднем 145 грн за каждый учебный предмет.

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Около 52 млн грн в ближайшее время перечислят на счета региональных центров оценивания качества образования
Около 52 млн грн в ближайшее время перечислят на счета региональных центров оценивания качества образования
Фото: НБУ Flickr

По поручению президента Украины Владимира Зеленского Министерство финансов разработало механизм возврата средств за пробное внешнее независимое оценивание, которое из-за пандемии коронавируса не состоялось в пунктах тестирования, сообщила пресс-служба правительственного портала 15 июня.

Каждый участник пробного ВНО в среднем платил 145 грн за каждый учебный предмет. Несмотря на то, что 85% этих средств было направлено на печать тетрадей для тестирования, правительство приняло решение вернуть деньги участникам пробного тестирования в полном объеме, отметили в пресс-службе.

Около 52 млн грн будут в ближайшее время перечислены на счета региональных центров оценивания качества образования.

Для получения денег необходимо обратиться в региональное отделение украинского центра оценивания качества образования с заявлением, указав реквизиты счета, на который участник ВНО или его родители хотят получить средства.

В ближайшую среду указанный механизм должен быть одобрен на заседании правительства и после завершения всех процедур, предусмотренных бюджетным законодательством, средства сразу поступят на счета распорядителей.

15 июня в Украине стартовала сессия пробного внешнего оценивания знаний. Из-за эпидемии коронавируса тестирование проводится онлайн.

В Министерстве образования и науки Украины заявили, что участникам пробного внешнего независимого оценивания вернут деньги из-за невозможности проведения тестирования в образовательных заведениях.

Внешнее независимое оценивание запланировано в Украине с 25 июня по 17 июля. Перед этим, 15–17 июня, должно было пройти пробное тестирование, однако 12 июня Кабинет Министров исключил пробное ВНО из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период объявленного из-за коронавируса карантина. Украинский центр оценивания знаний сообщил 13 июня, что те, кто зарегистрировался на пробное ВНО, могут пройти его онлайн.

Теги: Украина, Министерство финансов, ВНО
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