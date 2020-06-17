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В Министерстве образования объяснили, как будет работать законопроект Зеленского о добровольном ВНО

Законопроект, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским в парламент, не отменяет внешнее независимое оценивание, об этом заявила и.о. министра образования Украины Любомира Мандзий. Если законопроект примут, ученики, которые не планируют в этому году поступать в вузы, смогут не сдавать государственную аттестацию отдельно в школе. Им должны выставить баллы на основе предыдущих оценок и выдать аттестат.

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17 июня Зеленский внес в парламент законопроект, который предусматривает освобождение учащихся от обязательного внешнего независимого оценивания в этом году
17 июня Зеленский внес в парламент законопроект, который предусматривает освобождение учащихся от обязательного внешнего независимого оценивания в этом году
Фото: depositphotos.com

Законопроект №3669, внесенный в парламент президентом Украины Владимиром Зеленским, прокомментировала и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий во время заседания Кабмина 17 июня, пишет "Украинская правда".

"Законопроект не отменяет ВНО. Он делает добровольной сдачу государственной итоговой аттестации в форме ВНО", – пояснила Мандзий.

В МОН объяснили: если законопроект примут, ученики, которые не планируют в этому году поступать в вузы, смогут не сдавать государственную аттестацию отдельно в школе. Им должны выставить баллы на основе предыдущих оценок и выдать аттестат.

Для этого нужно прийти в школу, написать соответствующее заявление, его должен рассмотреть педагогический совет. Это нужно будет сделать в течение июля. Если же ученик все-таки решит сдавать ВНО, ему просто нужно прийти в пункт тестирования в определенное время, отмечает "Украинская правда".

17 июня Зеленский внес в парламент законопроект, который предусматривает освобождение учащихся от обязательного внешнего независимого оценивания в этом году.

В пояснительной записке к документу отмечается, что такое предложение обусловливается эпидемиологической ситуацией в Украине и необходимостью предоставления учащимся права избирать в условиях пандемии вид оценки результатов их обучения.

Нардеп от фракции "Голос" Инна Совсун заявила, что не понимает, каким образом добровольная сдача внешнего независимого оценивания уменьшит риски распространения COVID-19, и назвала законопроект Зеленского "немного шизофреническим".

Внешнее независимое оценивание запланировано в Украине с 25 июня по 17 июля. Перед этим, 15–17 июня, должно было пройти пробное тестирование, однако 12 июня Кабинет Министров исключил пробное ВНО из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период объявленного из-за коронавируса карантина. Украинский центр оценивания знаний сообщил 13 июня, что те, кто зарегистрировался на пробное ВНО, могут пройти его онлайн.

15 июня в Украине стартовала сессия пробного внешнего оценивания знаний. Из-за эпидемии коронавируса тестирование проводится онлайн. Сайты Украинского и региональных центров оценивания качества образования столкнулись с перебоями в работе из-за большого наплыва посетителей в связи с проведением пробной сессии внешнего независимого оценивания.

16 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что оснований для отмены ВНО в Украине нет.

Теги: Верховная Рада, Министерство образования, ВНО, Владимир Зеленский, законопроект, Любомира Мандзий
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