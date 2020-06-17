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В "Голосе" законопроект Зеленского о добровольном ВНО назвали шизофреническим

Нардеп от фракции "Голос" Инна Совсун заявила, что не понимает, каким образом добровольная сдача внешнего независимого оценивания уменьшит риски распространения COVID-19. Именно опасностью пандемии мотивирован соответствующий законопроект президента Украины Владимира Зеленского.

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Внешнее независимое оценивание запланировано в Украине с 25 июня по 17 июля
Внешнее независимое оценивание запланировано в Украине с 25 июня по 17 июля
Фото: depositphotos.com

Народный депутат от фракции "Голос" Инна Совсун считает, что зарегистрированный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект №3669 о сдаче итоговых экзаменов школьниками в этом году по желанию "немного шизофренический". Об этом она написала 17 июня в своем Facebook.

"Законопроект немного шизофренический – в нем говорится о том, что выпускники освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации, а уже следующий абзац – о том, что по желанию они вправе пройти ГИА, в том числе в форме ВНО", – отметила нардеп.

Также Совсун заявила что не понимает, каким образом предоставление учащимся права выбора вида оценки их результатов обучения уменьшит риски распространения COVID-19.

"Как это возможно организовать – если часть выпускников решит сдавать ГИА в школе или профтехе, часть – в форме ВНО, а часть вообще решит не проходить? Как учебные заведения должны организовать процесс сдачи ГИА не в форме ВНО, если почти все педагоги уже в отпусках, а задач нет?" – отметила она.

https://www.facebook.com/sovsun.inna/videos/1629591350545349/

17 июня Зеленский внес в парламент законопроект, который предусматривает освобождение учащихся от обязательного внешнего независимого оценивания в этом году.

В пояснительной записке к документу отмечается, что такое предложение обусловливается эпидемиологической ситуацией в Украине и необходимостью предоставления учащимся права избирать в условиях пандемии вид оценки результатов их обучения.

Внешнее независимое оценивание запланировано в Украине с 25 июня по 17 июля. Перед этим, 15–17 июня, должно было пройти пробное тестирование, однако 12 июня Кабинет Министров исключил пробное ВНО из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период объявленного из-за коронавируса карантина. Украинский центр оценивания знаний сообщил 13 июня, что те, кто зарегистрировался на пробное ВНО, могут пройти его онлайн.

15 июня в Украине стартовала сессия пробного внешнего оценивания знаний. Из-за эпидемии коронавируса тестирование проводится онлайн. Сайты Украинского и региональных центров оценивания качества образования столкнулись с перебоями в работе из-за большого наплыва посетителей в связи с проведением пробной сессии внешнего независимого оценивания.

16 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что оснований для отмены ВНО в Украине нет.

Теги: образование, ВНО, Инна Совсун, Владимир Зеленский, партия Голос
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