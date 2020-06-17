Зеленский предложил Раде освободить школьников от обязательного ВНО в этом году

В пояснительной записке к законопроекту, предложенному президентом Владимиром Зеленским, отмечается, что необходимо предоставить учащимся право избирать в условиях пандемии вид оценки результатов их обучения.

Внешнее независимое оценивание запланировано в Украине с 25 июня по 17 июля Фото: depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект №3669, который предусматривает освобождение учащихся от обязательного Внешнего независимого оценивания в этом году.

В проекте отмечается, что учащиеся смогут пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе и ВНО, по собственному желанию.

В пояснительной записке к документу отмечается, что такое предложение обусловливается эпидемиологической ситуацией в Украине и необходимостью предоставления учащимся права избирать в условиях пандемии вид оценки результатов их обучения.

Внешнее независимое оценивание запланировано в Украине с 25 июня по 17 июля. Перед этим, 15–17 июня, должно было пройти пробное тестирование, однако 12 июня Кабинет Министров исключил пробное ВНО из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период объявленного из-за коронавируса карантина. Украинский центр оценивания знаний сообщил 13 июня, что те, кто зарегистрировался на пробное ВНО, могут пройти его онлайн.

15 июня в Украине стартовала сессия пробного внешнего оценивания знаний. Из-за эпидемии коронавируса тестирование проводится онлайн. Сайты Украинского и региональных центров оценивания качества образования столкнулись с перебоями в работе из-за большого наплыва посетителей в связи с проведением пробной сессии внешнего независимого оценивания.

16 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что оснований для отмены ВНО в Украине нет.