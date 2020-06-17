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Кабмин утвердил процедуру возврата денег за участие в пробном ВНО

В соответствии с решением Кабинета Министров Украины, деньги, заплаченные за участие в пробной сессии внешнего независимого оценивания, будут возвращаться через государственный "ПриватБанк".

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Кабмин утвердил процедуру выплат за несостоявшееся пробное ВНО
Кабмин утвердил процедуру выплат за несостоявшееся пробное ВНО
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины на заседании 17 июня утвердил решение о возвращении денег за участие в пробной сессии внешнего независимого оценивания, которое из-за эпидемии коронавируса проводилось онлайн, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

В соответствии с решением деньги участникам будут возвращены через государственный "ПриватБанк": в ближайшее время средства будут перечислены на карту банка. В случае если у участника ВНО нет карты "ПриватБанка", ему придет уведомление, когда эту карту с возвращенными деньгами можно получить в отделении.

Сессия пробного внешнего оценивания в Украине стартовала 15 июня и продлится до 19 июня. Из-за эпидемии коронавируса тестирование проводится онлайн. В Министерстве образования и науки Украины заявили, что участникам пробного ВНО вернут деньги из-за невозможности проведения тестирования в образовательных заведениях.

В среднем за каждый предмет участники платят по 145 грн.

Накануне в правительстве заявляли, что для возврата денег необходимо обратиться в региональное отделение Украинского центра оценивания качества образования с заявлением, указав реквизиты счета, на который участник ВНО или его родители хотят получить средства.

Теги: Украина, Кабинет Министров, образование, ПриватБанк, ВНО, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, коронавирус, тестирование
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