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Украинские школьники смогут сдать пробное ВНО по всем предметам. Раньше на выбор было только два

Школьники, которые зарегистрировались для прохождения пробного внешнего независимого оценивая по украинскому языку и литературе, а также математике, теперь смогут пройти тестирование по физике, химии, географии и любому другому учебному предмету.

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Пробное ВНО должно было пройти 15-го и 17 апреля, но из-за пандемии его отменили и перевели в онлайн-формат
Пробное ВНО должно было пройти 15-го и 17 апреля, но из-за пандемии его отменили и перевели в онлайн-формат
Фото: depositphotos.com

Пробное внешнее независимое оценивание абитуриенты теперь могут пройти по всем предметам, а не только по двум. Об этом 17 июня сообщает Украинский центр оценивания качества образования в Facebook.

"То есть, если вы зарегистрировались для прохождения украинского языка и литературы, а также математики, теперь вы сможете пройти тестирование по физике, химии, географии и любому другому учебному предмету, а затем и узнать свои результаты", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/zno.ukr.center/posts/1355896844608554

Раньше абитуриенты могли сдать тесты только по двум предметам. По украинскому языку и литературе пробное тестирование происходило 15 июня, а по другим предметам – 17 июня и участники физически присутствовать на более чем двух экзаменах.

15-го и 17 июня в Украине планировали проведение пробного внешнего независимого оценивания, однако 12 июня Кабинет Министров исключил пробное ВНО из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период карантина. Украинский центр оценивания знаний сообщил 13 июня, что те, кто зарегистрировался на пробное ВНО, могут пройти его онлайн.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев 12 июня заявил, что получил информацию о подготовке полной отмены внешнего независимого оценивания. В Минобразования заявили, что основная сессия должна пройти, "потому что это залог справедливого и объективного оценивания, а также честного и прозрачного поступления". Пока что эпидемическая ситуация в Украине позволяет начать основную сессию ВНО 25 июня, как и было запланировано, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Теги: Украина, образование, ВНО, карантин, экзамен
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