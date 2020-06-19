В Минобразования рассказали, как будет проходить ВНО в 2020 году и сколько человек примет в нем участие

Все участники основной сессии внешнего независимого оценивания (а их в этом году зарегистрировалось почти 380 тыс.) должны придерживаться социальной дистанции и быть в маске, сообщила и.о. министра образования Украины Любомира Мандзий.

Мандзий: Каждый шаг участника продуман. С правилами ознакомлены как участники, так и инструкторы Фото: mon.gov.ua

На основную сессию внешнего независимого оценивания в 2020 году зарегистрировалось 379 493 участника. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде рассказала и.о. министра образования Украины Любомира Мандзий, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Таким образом, в этом году зарегистрированных участников больше, чем в предыдущем – тогда, как сообщило правительство, было 355 тыс.

Мандзий проинформировала, что зарегистрированные участники будут сдавать почти 1,23 млн тестирований.

"Для всех участников Украинский центр оценивания качества образования подготовил 82 890 аудиторий в 5188 пунктах тестирования. Чтобы тестирование прошло в безопасных условиях, совместно с партнерами закуплено и доставлено в области 3 млн 230 тыс. 104 медицинские маски, 3250 бесконтактных термометров, 11 630 комплектов для защиты медиков, 104 382 литра антисептиков и 28 100 литров дезинфицирующих средств для обработки поверхностей", – сообщила чиновница.

И.о. министра рассказала, что к проведению тестирования будет привлечено почти 243 тыс. работников и 11,6 тыс. медиков.

Средства индивидуальной защиты уже полностью доставлены в 17 областей, в семи других областях и Киеве этот процесс продолжается.

"Мы разработали безопасные алгоритмы действий относительно проведения и доставки участников ВНО. В личных кабинетах участников размещены видеоинструкции по поводу прохождения ВНО", – сказала Мандзий.

В частности, по ее словам, все участники тестирования получили информацию о точном времени, когда они должны зайти в помещение. К месту тестирования они могут добраться самостоятельно или на организованном транспорте. На улице возле пунктов тестирования и в коридорах в самих пунктах все участники тестирования должны придерживаться социальной дистанции. На входе участникам будут измерять температуру и анализировать их состояние на предмет признаков острого респираторного заболевания, всем выдадут маски.

"Каждый шаг участника продуман. С правилами ознакомлены как участники, так и инструкторы. Мы будем контролировать выполнение всех этих правил, чтобы безопасно провести внешнее независимое тестирование", – сказала Мандзий.

Внешнее независимое оценивание запланировано в Украине с 25 июня по 17 июля. Перед этим, 15–17 июня, должно было пройти пробное тестирование, однако 12 июня Кабинет Министров исключил его из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период карантина. Украинский центр оценивания качества образования сообщил, что те, кто зарегистрировался на пробное ВНО, могут пройти его онлайн. Пробная сессия стартовала 15 июня.

В последние недели в СМИ регулярно появлялась информация, что ВНО в Украине могут полностью отменить, но власти ее опровергли. 16 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что оснований для отмены ВНО в Украине нет.

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что внешнее независимое оценивание отменят в этом году, если "будет стойкий рост распространения коронавирусной инфекции". Пока что показатели позволяют провести ВНО. Окончательное решение, по словам Ляшко, будет принято 22 июня.

18 июня парламент освободил выпускников школ 2019/2020 учебного года от обязательной государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ВНО. Член комитета Верховной Рады по вопросам науки, образования и инноваций, народный депутат от "Слуги народа" Роман Грищук объяснил, что выпускникам школ, которые не будут поступать в вузы в 2020 году, просто выдадут аттестаты о среднем образовании. Таким образом власти хотят сократить количество участников ВНО.