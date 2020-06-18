​Рада разрешила выпускникам в 2020 году не проходить итоговую аттестацию, в том числе в форме ВНО

За законопроект, который вносит изменения в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года, отдали голоса 356 депутатов.

Верховная Рада Украины на заседании 18 июня освободила выпускников школ текущего учебного года от обязательной государственной итоговой аттестации, в том числе в форме внешнего независимого тестирования (ВНО), передает корреспондент издания "ГОРДОН".

За законопроект №3669 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года" проголосовали за основу и в целом 356 народных депутатов при минимально необходимых 226. Еще 358 голосами депутаты поручили спикеру неотложно подписать документ.

Законопроект подал на рассмотрение парламента президент Владимир Зеленский. Он определил его как неотложный.

Спикер Дмитрий Разумков объяснил, что Рада спешила принять этот законопроект, поскольку если он не вступит в силу до 30 июня, то "не будет работать".

В законопроекте сказано, что в связи с эпидемией коронавируса выпускники школ 2019/2020 учебного года получат право по собственному желанию проходить или не проходить итоговую аттестацию, в том числе в форме ВНО. Кроме того, в период карантина Кабмин сможет самостоятельно определять дату начала и конца учебного года.

Первый вице-спикер парламента, представитель президента в Раде Руслан Стефанчук подчеркнул во время выступления, что этот законопроект не отменяет ВНО.

"Такое предложение обосновывается активной фазой течения [коронавирусной] болезни и направлено на минимизацию рисков увеличения заболеваемости... Эта инициатива никоим образом не направлена на отмену ВНО, а только предусматривает возможность желающим ученикам самостоятельно принимать решения по поводу прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО. ВНО остается основной возможностью поступления в вузы", – сказал Стефанчук.

Член комитета Верховной Рады по вопросам науки, образования и инноваций, народный депутат от "Слуги народа" Роман Грищук объяснил, что речь идет о том, что выпускники школ, которые не будут поступать в вузы в 2020 году, смогут не проходить ВНО – им просто выдадут аттестаты о среднем образовании. Для тех, кто захочет получать высшее образование, тестирование, как и раньше, будет обязательным.

"Для чего мы принимаем этот законопроект? Чтобы на треть сократить количество людей, которые сдают ВНО, и тем самым обезопасить наших детей", – сказал Грищук.

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Грищук на примере руководства Рады объяснил, как будет проходить ВНО в этом году. Видео: 112 Украина / YouTube

Внешнее независимое оценивание запланировано в Украине с 25 июня по 17 июля. Перед этим, 15–17 июня, должно было пройти пробное тестирование, однако 12 июня Кабинет Министров исключил пробное ВНО из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период карантина. Украинский центр оценивания знаний сообщил, что те, кто зарегистрировался на пробное ВНО, могут пройти его онлайн. Пробная сессия стартовала 15 июня.

В последние недели в СМИ регулярно появлялась информация, что ВНО в Украине могут полностью отменить, но власти ее опровергли. 16 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что оснований для отмены ВНО в Украине нет.

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что внешнее независимое оценивание отменят в этом году, если "будет стойкий рост распространения коронавирусной инфекции". Пока что показатели позволяют провести ВНО. Окончательное решение, по словам Ляшко, будет принято 22 июня.