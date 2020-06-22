Зеленский намерен оплатить хмельницкому кафе штраф за нарушение карантина, независимо от решения суда

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал перечислить на счет хмельницкого кафе, которое он посетил 3 июня, сумму, равнозначную штрафу за нарушение карантина. Глава государства подчеркнул, что передаст деньги, независимо от решения суда.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что добровольно заплатит кафе в Хмельницком, которое он посетил в начале июня, сумму, равнозначную штрафу за нарушение карантина. Заявление главы государства Офис президента опубликовал в Facebook 22 июня.

"Как гражданин Украины, чувствую свою ответственность за нарушение карантина в Хмельницком. Добровольно оплачу на счет заведения питания сумму, которая соотносится с суммой штрафа", – сообщил Зеленский.

В случае если суд примет решение о привлечении Зеленского к административной ответственности, президент пообещал "выполнить его, как это предусмотрено законом Украины".

Президент не указал, какую именно сумму перечислит на счет кафе. В отношении президента полиция составила протокол по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина). Нарушение этой статьи влечет за собой наложение штрафа в размере от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. до 34 тыс. грн), для должностных лиц – в размере 2–10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 34 тыс. до 170 тыс. грн).

3 июня Зеленский во время рабочей поездки посетил одно из кафе в Хмельницком. Вместе с ним были глава Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Сергей Трофимов, мэр Хмельницкого Александр Симчишин, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко и другие.

При этом Кабмин разрешил посещение таких заведений только с 5 июня. До этой даты заведения общественного питания могли обслуживать клиентов только на летних площадках или работать навынос.

В МВД сообщили, что в отношении должностных лиц, которые в кафе в Хмельницком пили кофе, вопреки карантинным ограничениям, составили административные протоколы.

Заседание Хмельницкого горрайонного суда по этому делу состоялось 19 июня. Всех спутников Зеленского суд оштрафовал на 17 тыс. грн, в то же время по главе государства решение вынесено не было. Судья Андрей Мисинкевич обратился в Верховный Суд за разъяснением, может ли глава государства быть привлечен к административной ответственности, ведь в соответствии с Конституцией Украины президент является неприкосновенным.