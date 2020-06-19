Кофе на карантине. Всех спутников Зеленского в Хмельницком оштрафовали на 17 тыс. грн

Решение суда о штрафе для всех спутников президента Владимира Зеленского, которые в начале июня, вопреки карантину, посетили кафе в Хмельницком, может быть обжаловано в течение 10 дней.

Главу Офиса президента Андрея Ермака, главного санврача Украины Виктора Ляшко и других спутников президента Украины Владимира Зеленского, которые в нарушение карантина посетили кафе в Хмельницком, оштрафовали на 17 тыс. грн. Об этом LIGA.net сообщила пресс-секретарь Хмельницкого городского районного суда Наталия Совва.

Штраф также получили первый заместитель Ермака Сергей Трофимов, глава Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет, мэр Хмельницкого Александр Симчишин и частный предприниматель Андрей Мельниченко.

Решение суда может быть обжаловано в течение 10 дней.

Самого Зеленского не оштрафовали, а глава Хмельницкого суда обратился в Верховный Суд за разъяснением, может ли глава государства быть привлечен к административной ответственности, ведь в соответствии с Конституцией Украины президент является неприкосновенным.

3 июня Зеленский во время рабочей поездки посетил одно из кафе в Хмельницком. При этом Кабмин разрешил посещение таких заведений только с 5 июня. До этой даты заведения общественного питания могли обслуживать клиентов только на летних площадках или работать навынос.

В МВД сообщили, что в отношении должностных лиц, которые в кафе в Хмельницком пили кофе, вопреки карантинным ограничениям, составили административные протоколы.