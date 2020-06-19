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Суд в Хмельницком не смог оштрафовать Зеленского за поход в кафе во время карантина

Судья Хмельницкого городского районного суда обратился в Верховный суд за разъяснением, может ли президент Украины Владимир Зеленский быть привлечен к административной ответственности.

Судья Андрей Мисинкевич приостановил рассмотрение дела
Судья Андрей Мисинкевич приостановил рассмотрение дела
Фото: hromadske / Twitter

Хмельницкий городской районный суд не смог оштрафовать президента Украины Владимира Зеленского за поход в кафе во время карантина. Об этом 19 июня сообщает hromadske.

Отмечается, что судья Андрей Мисинкевич приостановил рассмотрение дела.

Также он обратился в Верховный Суд за разъяснением, может ли глава государства быть привлечен к административной ответственности, ведь в соответствии с Конституцией Украины президент является неприкосновенным.

3 июня Зеленский во время рабочей поездки посетил одно из кафе в Хмельницком. Вместе с ним были глава Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Сергей Трофимов, мэр Хмельницкого Александр Симчишин и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

При этом Кабмин разрешил посещение таких заведений только с 5 июня. До этой даты заведения общественного питания могли обслуживать клиентов только на летних площадках или работать навынос.

В МВД сообщили, что в отношении должностных лиц, которые в кафе в Хмельницком пили кофе, вопреки карантинным ограничениям, составили административные протоколы.

Президент пообещал заплатить штраф, если суд примет такое решение.

Теги: Хмельницкий, штраф, карантин, Верховный Суд, Владимир Зеленский, Сергей Трофимов, Александр Симчишин, кафе, Андрей Ермак, Виктор Ляшко
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