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В Харькове чернобыльцы заблокировали больницу из-за приема больных COVID-19. Во время столкновений пострадало двое полицейских

Чернобыльцы протестуют возле Харьковского областного специализированного диспансера радиационной защиты населения, требуя не лечить в учреждении больных с коронавирусной инфекцией. Они считают, что здание больницы не отвечает "специальным требованиям" и там нет возможности проводить дезинфекцию.

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По данным полиции, на акцию протеста собралось около 100 человек
По данным полиции, на акцию протеста собралось около 100 человек
Фото: hk.npu.gov.ua

22 июня в Харькове представители чернобыльских организаций устроили акцию протеста возле областного специализированного диспансера радиационной защиты населения, выступая против приема больных с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщило Общественное.

Возле здания больницы, по оценками полиции, собралось около 100 человек. Они держат плакаты: "Руки прочь от чернобыльской больницы Харькова", "Требуем исполнения Конституции и законов Украины" и другие.

"Почему мы пришли? Защитить свою больницу! Чтобы не пускали сюда посторонних! Чернобыльская больница – значит, чернобыльская",  сказал журналистам один из участников акции.

Собравшиеся заявили, что здание не отвечает "специальным требованиям" и там нет возможности проводить дезинфекцию.

Фото: suspilne.media
Фото: suspilne.media

По данным полиции, акция началась в 9.30, а около 13.00 возле диспансера произошли столкновения. В результате происшествия двое оперуполномоченных Шевченковского отдела полиции получили телесные повреждения. У одного полицейского закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, у другого  ушиб голени.

Полиция начала уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство). Участникам потасовки грозит до пяти лет лишения свободы.

Заместитель начальника областного управления полиции Сергей Бирбасов сказал Общественному, что полицию вызывали к диспансеру, поскольку чернобыльцы препятствовали проезду спецтранспорта с тяжелобольным пациентом.

"Надо было сделать так, чтобы он не умер в карете скорой помощи", – объяснил Бирбасов. 

По его мнению, пострадавших полицейских кто-то ударил воротами, когда те пытались их закрыть.

"Они не ожидали этого и упали... Толкнули, наверное, воротами. Один упал и ударился затылком об асфальт", – рассказал полицейский.

ВИДЕО
Видео: Харків Times / YouTube

Харьковский областной специализированный диспансер радиационной защиты населения – одно из опорных учреждений региона для приема больных COVID-19, список таких больниц составило Министерство здравоохранения. В Харьковской облгосадминистрации сообщили, что после того, как диспансер попал в список опорных, его дополнительно оборудовали кислородными трассами.

Заместитель председателя Харьковской ОГА Тарас Пастух сказал Общественному 15 июня, что диспансер длительное время не задействовали в лечении больных COVID-19, но наполняемость инфекционных больниц в регионе практически достигла 100%. Он сообщил, что в 2019 году чернобыльской больнице из областного бюджета выделили около 59 млн грн, в 2020-м – около 36 млн.

"Это средства, которые платят в бюджет все жители региона. Фактически именно они содержат учреждение, поэтому они имеют право, когда возникает кризисная ситуация, также воспользоваться учреждением, которое финансируют", – сказал Пастух.

"5 канал" сообщил, что часть медперсонала диспансера отказалась работать с больными COVID-19 пациентами. Директор учреждения Ирина Пирогова рассказала, что "не отказалось, наверное, 30 человек". Она считает, что сотрудников напугала смерть одной из коллег от COVID-19.

В июне чернобыльцы в Харькове уже протестовали против планов размещать пациентов с COVID-19 в диспансере. Митинги проходили возле ОГА и больницы.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине, по данным на утро 22 июня, коронавирус подтвердили у 37 241 человека, из них 1012 умерли, а 16 642 выздоровели. В Харьковской области COVID-19 диагностировали у 1811 человек, 69 больных умерло.

Теги: Харьков, протесты, полиция, Харьковская область, больница, Харьковская ОГА, Тарас Пастух, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Сергей Бирбасов
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