Из-за роста заболеваемости COVID-19 в Украине проведут массовые проверки кафе, рынков и транспорта

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявил, что рост числа новых случаев коронавируса в Украине – "это результат низкой социальной ответственности как со стороны граждан, так и со стороны коммерческих и других предприятий".

На этой неделе Госпотребслужба должна проверить не менее 10 тыс. заведений общественного питания Фото: depositphotos.com

В Украине хотят провести массовые проверки заведений общественного питания, рынков и общественного транспорта по поводу соблюдения противоэпидемических норм. Об этом 20 июня сообщило Министерство развития общин и территорий по итогам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В заседании приняли участие министр развития общин и территорий, первый заместитель руководителя комиссии Алексей Чернышов и главы областей, где зафиксированы высокие показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Чернышов сказал, что рост числа новых случаев коронавируса в Украине – "это результат низкой социальной ответственности как со стороны граждан, так и со стороны коммерческих и других предприятий".

"Поэтому необходимо срочно провести корректировку противоэпидемических мероприятий в сторону усиления контроля. Прошу и призываю придерживаться социальной дистанции и масочного режима в общественных местах. Особое внимание прошу обратить на работу и соблюдение заведениями общественного питания установленных на время преодоления пандемии норм", – призвал министр.

Он сказал, что возобновление работы заведений общественного питания в некоторых случаях привело к нарушению санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований.

"Укртрансбезопасности, Госпотребслужбе, Национальной полиции будет поручено усилить надзор за соблюдением субъектами хозяйствования санитарных норм; обеспечить осуществление мероприятий государственного контроля за соблюдением объектами торговли продовольственными и непродовольственными товарами, рынками, заведениями общественного питания правил, установленных Минздравом, и усилить контроль за соблюдением санитарных норм при перевозке пассажиров городским транспортом, а также пригородным железнодорожным транспортом и автотранспортом пригородного и межобластного сообщения", – проинформировало министерство об итогах заседания.

Чернышов уточнил, что уже на текущей неделе Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей должна провести не менее 10 тыс. проверок заведений общественного питания.

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. 17 июня правительство продлило адаптивный карантин до 31 июля, несмотря на существенный рост заболеваемости COVID-19.

За последние сутки коронавирус в Украине выявили еще у 681 человека. Общее количество подтвержденных случаев инфицирования в Украине возросло до 37 241, умерло 1012 человек, выздоровело 16 642.