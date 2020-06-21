Зеленский заявил, что за время пандемии в Украине от COVID-19 умерло 43 медика

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских медиков с профессиональным праздником.

В Украине от коронавирусной болезни COVID-19 умерло 43 медика. Об этом сегодня сообщил президент Украины Владимир Зеленский, который поздравил украинских медиков с профессиональным праздником.

"Сегодня с болью в сердце мы не можем не вспомнить 43 медицинских работников, которые погибли, противодействуя COVID-19. Сейчас каждый врач фактически тоже находится на передовой, сражаясь за наше здоровье и жизнь. Украинские медики приравнены к украинским военным, которые защищают страну на востоке. И семьи погибших врачей в скором будущем должны получить соответствующие компенсации. Хотя, конечно, никакие деньги не вернут семьям их близких", – отметил Зеленский.

Он призвал украинцев соблюдать карантин, чтобы помочь медикам.

"Они погибли, защищая нас. Подумайте, как тяжело работают наши врачи. Когда нужно – 24 часа в сутки, не думая о еде и сне. Ежедневно они совершают подвиг. И неужели ради них мы не способны временно обуздать свои желания? Желание позагорать на пляже. Повеселиться на концерте. Покричать на площади о мифической "измене", чтобы заработать рейтинги. Потанцевать в ночном клубе. Сегодня каждый из нас может поздравить украинских медиков. И для этого нужно совсем немного. Просто не быть равнодушным. Носить маски. Держать дистанцию. В транспорте, супермаркетах, общественных местах и во время скопления людей", – заявил президент.

Он напомнил, что с 1 сентября в Украине всем медицинским работникам будет повышена заработная плата на 25%, 50% и 70%, в зависимости от их категории.

ВИДЕО

Видео: Офіс Президента України / YouTube

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине за прошедшие сутки коронавирусная инфекция была подтверждена у 735 человек. Общее количество подтвержденных случаев инфицирования в Украине по состоянию на сегодняшний день достигло 36 560, умерло 1002 человека, выздоровело 16 509.